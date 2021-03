Die aktuelle Corona-Situation rückt den gewohnten Kulturgenuss wohl noch etwas in die Ferne. Dennoch schrauben Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, und das Kulturreferat am Comeback der Kultur in Mödling. „Ich gehe nicht davon aus, dass vor dem Sommer und im Juli Kultur indoor möglich sein wird, daher planen wir sämtliche Aktivitäten outdoor.“

So hofft man, dass im August Norberto Bertassis „teatro“ – wieder in der Europahalle – und Bruno Max’ „Theater im Bunker“ wie gewohnt stattfinden können.

„Ich bin aber zuversichtlich, dass uns die Organisation eines fulminanten Kultursommers wie auch im 1. Covid-Jahr gelingen wird“, Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ

Und deshalb sind Schimanowa & Co auf der Suche nach geeigneten Outdoor-Spielstätten. Zwar steht ab Mai der Konzerthof der Stadtgemeinde für Veranstaltungen zur Verfügung, für die Sommerferien bzw. dem Kultursommer wird allerdings Größeres gesucht. „Unser Konzerthof ist ideal für kleinere Formate, bei Nicole Fendesacks Shakespeare stoßen wir bereits bei Berücksichtigung der zu erwartenden Covid-Auflagen an unsere Grenzen“, glaubt Schimanowa.

Aus all diesen Gründen „haben wir den Hof der Jakob Thoma-Schule besichtigt“. Die Örtlichkeit sei grundsätzlich von der Größe und der Infrastruktur her geeignet, ein Problem sei jedoch der angrenzende Sportplatz. „Für die Nutzung des Innenhofes müssten wir doch viel Geld aus dem Kulturbudget freimachen, umso öfter müssten wir den Ort auch bespielen, damit sich die zusätzlichen Ausgaben auszahlen“, gibt Schimanowa zu bedenken.

Auch die Lärmkulisse durch den angrenzenden Sportplatz könne ein Problem darstellen: „Wir wollen aber den Vereinen nicht die Bewegungsflächen sperren“, betont Schimanowa. Hier werde man noch einige Gespräche führen und mögliche Alternativen suchen.

Optimal wäre ein Platz, der von den natürlichen und baulichen Gegebenheiten gut abgegrenzt ist und nicht großflächig abgesperrt werden muss. „Hier ist all unsere Kreativität gefragt, Ich bin aber zuversichtlich, dass uns die Organisation eines fulminanten Kultursommers wie auch im 1. Covid-Jahr gelingen wird“, zeigt sich Schimanowa optimistisch.