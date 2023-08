Karibisches Flair in der Siedlerhalle

Am Samstag verwandelt sich die Siedlerhalle zum zweiten Mal in einen Tanztempel mit Reggaemusik, Cocktails und Palmen. Der Obmann des Veranstaltungsteams, Heinrich Zechmeister, will möglichst viele Partygäste anlocken und mit dem Verkauf von Speis und Trank Geld für einen guten Zweck sammeln: „Wir haben Platz für rund 300 Gäste, neben flotter Unterhaltung durch wir eine breite Palette an kulinarischen Genüssen.“

Kulinarische Überraschungen sind garantiert

Neben dem Beach Burger samt vegetarischer Variante wird es Bratwürstel und Tacos geben. „Unser Koch, Christian Mratz testet gerade verschiedene Speisen, da kann noch die eine oder andere Überraschung dabei sein.“ Aktuell sind rund 20 ehrenamtliche Helfer damit beschäftigt, die Halle im Innen- und Außenbereich zu gestalten: „Wir bauen eine Bar auf, im Siedlergarten entsteht eine Chillout-Zone mit gemütlicher Cafe-del-Mare-Musik“, erzählt Zechmeister. Für die musikalische Unterhaltung sorgt zum dritten Mal DJ Helmut, der bei den vergangenen beiden Events zwischen dem Hauptakt Sam Brisbe aufgelegt hat. Der Reggaemusiker, der die Beachparty in Guntramsdorf seit Jahren begleitet, war laut dem Obmann für heuer zum Partytermin nicht buchbar, überdies müsse ein wenig auf die Ausgaben geschaut werden: „Wir mussten heuer einiges in die Halle investieren, außerdem wollen wir möglichst viel Geld für gute Zwecke sammeln.“

Die Party beginnt um 18 Uhr bis Mitternacht können Besucher beim freiem Eintritt karibisches Flair und flotte Musik genießen.