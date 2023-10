Spendensammeln mit Vollgas

Der Obmann des Veranstaltungsteams, Heinrich Zechmeister, ist aktuell mit dem Abrechnen der beiden jüngsten erfolgreichen Events für karitative Zwecke beschäftigt. Sowohl die Karibik Night Ende August als auch die Knödeltage Anfang Oktober haben die Kassen der Ehrenamtlichen klingeln lassen: „Als Verein sagen wir all unseren Gästen ein großes Dankeschön. Je mehr Menschen kommen und Speisen und Getränke konsumieren, desto mehr Reinerlös wird uns bleiben, den wir für wohltätige Zwecke spenden können.“

Andrang bei den Knödeltagen

Die Reggae-Party mit DJ Helmuth und Taccos in der Siedlerhalle genossen rund 250 Besucher. Noch größer war der Andrang bei den beiden Knödeltagen: „Es kamen mehr als 700 hungrige Gäste, wir haben insgesamt 2.200 Knödel verkauft.“ Zechmeister ist stolz, dass alle Knödel von den rund 30 freiwilligen Helfern des Veranstaltungsteams selbst hergestellt wurden: „Die Vorbereitungen haben fünf Tage in Anspruch genommen, wir haben 300 Kilogramm Erdäpfel verarbeitet.“ Samstag in der Nacht wurden weitere Knödel fabriziert, der Gusto auf die süßen und salzigen Rundlinge war gewaltig, Zechmeister freut sich, dass es allen so gut geschmeckt hat: „Wir haben gearbeitet wie die Verrückten, Sonntag um 14 Uhr waren wir restlos ausverkauft.“

Spendenübergabe beim Gospelkonzert

Nun geht es an die Abrechnung der beiden Veranstaltungen, der Höhepunkt der Sammelaktivitäten kommt aber in der Adventzeit: „Am 25. November startet unser Adventmarkt am Rathausplatz, den Reinerlös all unserer Bemühungen wollen wir im Rahmen des traditionellen Gospelkonzertes am 10. Dezember in der Kirche St. Jakobus übergeben.“ Die Spenden will Zechmeister heuer besonders Menschen aus dem Ort zugute kommen lassen, die soziale Unterstützung benötigen: „Ich werde mit der Gemeinde sprechen, wo wir konkret unterstützen können.“

Freiwillige Helfer werden weiterhin gesucht, für Zechmeister eine „schöne und erfüllende Beschäftigung: Es macht Spaß, sich für einen guten Zweck zu engagieren – wir sind ein tolles Team.“