Radweg nun offiziell freigegeben

Seit geraumer Zeit ist der Radweg zwischen Gaaden und Hinterbrühl in allen wesentlichen Teilen fertiggestellt. So wurde er schon im Dezember von Hinterbrühls Ortschef Erich Moser, ÖVP, und dem damaligen Gaadner Bürgermeister Rainer Schramm, Wir Gaadner, vorgestellt. Seither wird er rege frequentiert, auch wenn die offizielle Freigabe noch aussteht. Nun sind auch die Schilder, die hinwiesen, dass die Benutzung auf eigene Gefahr erfolgt, entfernt, denn „der Weg ist nun de facto freigegeben”, wie Gaadens Ortschef Anton Jenzer, Wir Gaadner, betont: „Die Absperrung ist weg, der Weg ist gereinigt und die Sauberhaltung wird in Zukunft von der jeweiligen Gemeinde durchgeführt.”

Für die offizielle und feierliche Eröffnung wird noch ein Termin gesucht, sie soll in Anwesenheit beider Bürgermeister und eines Vertreters des Landes stattfinden.