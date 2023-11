Verdächtige gesucht Fahndung nach Geldbörsen-Diebin in Vösendorf

Die Polizei ersucht um Hinweise zu dieser Frau. Foto: LPD NÖ

D ie Fahndung nach einer bislang unbekannten Frau läuft. Sie wird verdächtigt, am 18. September gegen 19 Uhr eine versehentlich liegen gelassene Geldbörse samt Kreditkarte und etwa 150 Euro Bargeld in einem Lokal in Vösendorf an sich genommen zu haben.