Mödling: Freiwillige unterstützen Hort- und Schulteams

Dorith Salvarini-Drill und Nadja Michel vom Verein FREI.Spiel waren in Mödling zu Gast, um den Volksschuldirektorinnen, Hortleiterinnen sowie Schul-Stadträtin Roswitha Zieger, ÖVP, und Referatsleiterin Gabriele Sanda das Konzept vorzustellen. Der Verein FREI.Spiel ist gemeinnützig, setzt sich für Bildungsgerechtigkeit und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für jedes Kind ein und legt viel Wert auf die enge Zusammenarbeit zwischen Pädagogen und Freiwilligen.

FREI.Spiel arbeitet seit rund zehn Jahren mit zahlreichen Schulen und Horten in Wien zusammen und möchte seine Unterstützung in den Bildungseinrichtungen in Zukunft auch gerne in Niederösterreich anbieten. Durchaus als „Bereicherung und große Hilfe für unsere Schulen und Horte", findet Zieger die Initiative.

Die Unterstützung erfolgt dabei durch das Engagement von Freiwilligen (den sogenannten „FREI.Spielern“), die einmal pro Woche für zwei bis vier Stunden eine Volksschule bzw. einen Hort besuchen und unter der Anleitung der Pädagogen im Schul- bzw. Hortalltag mithelfen. Durch die Kooperation mit Bildungspartnerinnen und -partner bildet der Verein ein lebendiges Netzwerk, womit auch gewährleistet ist, dass die Unterstützung bei den Kindern, die Hilfe brauchen, auch ankommt.

Der einfache Weg zum „FREI.Spieler“

Wer Interesse hat, „FREI.Spielerin“ oder „FREI.Spieler“ zu werden, kontaktiert Freiwilligenkoordination Nadja Michel unter 0677/647 38 294 oder per E-Mail n.michel@freispiel.or.at. Nach einem Erstgespräch und der Suche nach einer geeigneten Klasse oder Hortgruppe, gibt es einen fortlaufenden Austausch – von der Kontaktaufnahme und dem Schnuppern vor Ort bis hin zu begleitenden Fortbildungsmöglichkeiten.

https://www.freispiel.or.at/