Mödlinger Engerl sammeln wieder Geschenke

Der Startschuss zur Weihnachtspackerl-Sammelaktion des Mödlinger Christkindls ist gefallen.

Initiatorin Andrea Eder, ihr Sohn Emil und Unterstützerin Michaela Priessnitz sind im sechsten Jahr der Charity-Aktion bereits jetzt damit beschäftigt, die zahlreich eintrudelnden Wunschzettel von Klienten sozialer Institutionen im Raum Mödling zu sichten und elektronisch zu erfassen.

Es macht Eder ein wenig nachdenklich, dass sie heuer bereits mehr Wunschzettel erhalten hat, als in jedem anderen Jahr bisher: „Es ist also eine Aktion, die Sinn macht und immer mehr gebraucht wird.“

Wunschzettel werden erfasst und digitalisiert

Gemeinsam mit Co-Christkinderln Michaela Priessnitz, Aneta Mayerhofer und Emil Eder werden die Wunschzettel katalogisiert und aufbereitet, damit alle Helfer und Geschenkeeinkäufer ab dem Kick-off, am 17. November loslegen können.

„Ab 19 Uhr sind die Wunschzettel auf der neuen Homepage des Mödlinger Christkindls sowie auf der Facebook-Seite der Initiative online zu sehen. Dann steht dem Wünsche-Erfüllen nichts mehr im Wege.“

„Mittlerweile haben unsere Christkinderln ihr Einzugsgebiet weit über Mödling hinaus erweitert: Viele kommen aus Wien, aber auch in Gramatneusiedl im Bezirk Bruck an der Leitha, Velm und Vösendorf beteiligen sich zahlreiche Spender.“

Initiatorin Andrea Eder

Jedes Engerl kann auf diese Weise individuell aussuchen, welche Wünsche es erfüllen möchte und sich dem jeweiligen Wunschzettel zuordnen. Auch via sozialer Medien und WhatsApp werden Wunschzettel an Hilfsbereite verteilt. Die gesamte Aktion wird weiterhin komplett ehrenamtlich abgewickelt. Eder nimmt sich Urlaub, um die Verteilaktion mit voller Kraft stemmen zu können: „Unsere Initiative wird jedes Jahr bekannter und dadurch auch größer. Mittlerweile haben unsere Christkinderln ihr Einzugsgebiet weit über Mödling hinaus erweitert: Viele kommen aus Wien, aber auch in Gramatneusiedl im Bezirk Bruck an der Leitha, Velm und Vösendorf beteiligen sich zahlreiche Spender.“

In Gramatneusiedl gibt es seit heuer eine eigene Abgabestelle für die Paket-Spenden. In Mödling können die Packerln weiterhin bis zum 15. Dezember im Architekturbüro von Eders Mann Patrick in der Mödlinger Herzoggasse 1 abgegeben werden.

Eder beschwört den guten Geist im Team der Helfer: „Wir haben letztes Jahr rund 800 Packerln in Empfang genommen und verteilt. Mittlerweile ist unser Netzwerk auf über 1.000 Unterstützer angewachsen. Diese Hilfsaktion ist nur möglich, weil hier so viele großartige Menschen zusammenhelfen. Wir freuen uns über jedes neue Christkinderl und sind unseren vielen regelmäßigen, teils jahrelangen Schenkern sehr dankbar.“

www.mödlinger-christkinderl.at

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.