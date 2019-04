Getüftelt wurde an der Lösung schon seit Längerem. Während der Sanierung der Friedrich Schiller-Straße wurde die Einbahn der Jasomirgottgasse provisorisch umgedreht. Von der Babenbergergasse bis und in Richtung Schiller-Straße. „Warum lasst ihr das nicht so?“, hat Verkehrsstadtrat & Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher von den Grünen damals nach Beendigung der Baustelle oft gehört. Der reine Parkplatzsuchverkehr in einer Straße, „wo du eh keinen Parkplatz findest“, wäre damit unterbunden.

Ergo hat er „im Vorjahr persönlich alle Anrainer befragt“. Mit dem Tenor, dass das einstige Provisorium grundsätzlich als Definitivum gewünscht ist. Allerdings ohne Citybus der Linie 1; der soll weiterhin durch die Fußgängerzone Richtung Neusiedler Straße fahren.

Linie 1 fährt ohne Stopp durch Fußgängerzone

Ein Umstand, den Wannenmacher nicht nachvollziehen kann: „Seit dem Entfall der Haltestelle Babenbergergasse Ecke Kaiserin Elisabeth-Straße – wir hätten dort eine Auftrittsfläche für ein- und aussteigende Fahrgäste schaffen müssen – fährt der Bus völlig sinnlos durch die Fußgängerzone.“ Dennoch werde es vorerst zu einem Kompromiss kommen. Die neue Einbahnregelung ist umgesetzt, der Bus bleibt in der Fußgängerzone. Allerdings nicht in den nächsten Wochen. Da stehen Einbautenverlegungen in der Neusiedler Straße an, an denen der Bus nicht vorbeikommt. Er fährt durch die Jasomirgottgasse. „Mein Ziel ist es, den Bus dann dauerhaft in der Jasomirgottgasse zu belassen. Super wäre, wenn wir einen e-Bus einsetzen könnten, das ist mein Wunsch.“

Unterstützung gibt’s von SP-Stadtparteiobfrau Silvia Drechsler: „Der Citybus soll auch nach der Baustelle durch die Jasmomirgottgasse fahren. So hätten wir endlich auch in der Babenbergergasse eine echte Fußgängerzone.“