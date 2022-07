Laxenburg: Letzter Puzzlestein folgt

Werbung

Potenzielle Schlossparkbesucher, die in ihren Autos auf der Suche nach Parkplätzen durch ganz Laxenburg irren, sollen bald ganz der Vergangenheit angehören.

Bürgermeister David Berl, ÖVP, war es seit seinem Amtsantritt „ein großes Anliegen, die Parkplatzsituation in der Gemeinde zu verbessern, einerseits für die Anrainer und andererseits für die Ausflügler auf der Suche nach Parkplätzen“.

Wesentliches sei bereits passiert.

„Schon jetzt ist ein Lenkungseffekt zu merken.“

„Wir haben gemeinsam mit der Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft die Parkplätze 2 und 3 neu beschildert und vergrößert. Schon jetzt ist ein Lenkungseffekt zu merken. Und die Anrainer profitieren von der Einführung einer kostenlosen Kurzparkzone, die es ihnen jetzt möglich macht, wochentags auch nach 16 Uhr und am Wochenende einen Parkplatz zu finden“, betont der Bürgermeister. Jetzt fehlt nur noch die Installierung eines elektronischen Systems, so wie in der SCS, wo Autofahrer sofort sehen, auf welchem Parkplatz wie viele Stellplätze frei sind. Der Auftrag dafür ist vergeben, demnächst soll die Installierung der elektronischen Erfassung erfolgen. „Wir hoffen, dass die Arbeiten spätestens Anfang September abgeschlossen sind“, sagt Berl.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.