Das Queren der Fahrbahn beim „Haus an der Weinstraße“ vom Parkplatz Richtung Eichkogel ist nicht ungefährlich. Die Sichtverhältnisse sind bedingt durch die Kuppe nach beiden Seiten nicht gerade berauschend.

„Nach fast schon jahrelangem Bemühen“, drückte es Verkehrsstadtrat und Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher, Grüne, aus, sei es endlich gelungen, „in diesem Bereich der Landesstraße eine Tempo 30-Beschränkung zu bekommen“.

"Überqueren der Straße wieder sicher möglich"

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, war im Zuge des Lokalaugenscheines überzeugt: „Dadurch ist das Überqueren der Straße wieder sicherer möglich.“

Dworak Ab sofort ist die Stephan Milow-Gasse Einbahn Richtung Schürff-Gasse.

Für Wannenmacher ist der 30er allerdings nur eine erste Stufe: „Ich hoffe, dass wir irgendwann die geplante Mittelinsel als Aufstellfläche errichten können.“ Gespräche mit dem Grundstückseigentümer – wegen des notwendigen Fahrbahnverschwenks benötigt man Fläche – laufen.

Auch in der Stadt hat sich eine neue Verkehrsorganisation ergeben. Die Stephan Milow-Gasse wird nunmehr von der Lerchengasse bis und in Richtung Hanns Schürff-Gasse als Einbahn geführt. Die Gasse war „schon immer zu schmal für den Begegnungsverkehr“, erklärte Wannenmacher: „Wir hatten zwei Möglichkeiten: eine Parkspur zu opfern oder die Einbahn zu machen. Wir haben uns für die Einbahn entschieden.“ Radfahrer haben’s gut. Sie können die Milow-Gasse weiterhin in beiden Richtungen befahren.