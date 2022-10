Wr. Neudorf, Biedermannsdorf: Toter Winkel ist Geschichte

„Komm gut an!“ lautet die Initiative, die REWE Group mit Sitz in Wiener Neudorf in Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) startet.

„Jede Maßnahme, die zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der Straße und im innerbetrieblichen Verkehr beiträgt, ist sinnvoll“, weiß Christoph Matschke, Vorstand REWE International AG. „Daher nutzen wir ab sofort unsere Vorbildwirkung in der Branche und setzen – mit Unterstützung der AUVA – verstärkt auf bewusstseinsbildende Maßnahmen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Peter Engelbrechtsmüller, AUVA-Landesstelle-Vorsitzender für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, ergänzte: „Mit unserem aktuellen Schwerpunkt begleiten wir Unternehmen, das Bewusstsein für das Thema Verkehrssicherheit zu erhöhen und s Wissen für die Umsetzung im beruflichen Alltag zu vermitteln.“

Außenspiegel nach Farben einstellen

Um vor allem im Lkw-Verkehr mehr Sicherheit zu schaffen, bezieht die REWE Group ab sofort neben dem eigenen Personal auch Lenker von Fremdfirmen in die Bewusstseinsbildung mit ein. So werden künftig die großen Standorte der REWE Group mit einem fixen Spiegeleinstellplatz versehen, der das optimale Justieren der Spiegel ermöglicht, um tote Winkel zu vermeiden. „Die besten Sicherheitssysteme nützen nichts, wenn sie nicht richtig angewandt werden“, hält Andreas Bayer, Geschäftsführer REWE International Lager und Transport GmbH einem der größten Logistikunternehmen des Landes, fest.

Er weiß, wovon er spricht: 360 eigene Lkw decken etwa 60 Prozent des Lieferaufkommens ab, für die restlichen 40 Prozent werden Fremdfirmen hinzugezogen. „Wir legen mit unseren Lkw jährlich etwa 41 Millionen Kilometer zurück“, hat Bayer Zahlen parat.

Angebot steht auch für Fremdfirmen zur Verfügung

Die Überprüfung der ordnungsgemäßen Spiegel-Einstellung am REWE-Fuhrparareal im Industriezentrum NÖ-Süd (Biedermannsdorf) nimmt nur wenige Minuten in Anspruch, hat aber einen weitreichenden sicherheitsrelevanten Nutzen. Wie die korrekte Spiegel-Einstellung durchgeführt wird, zeigt die Aktion „Alles im Blick!“ von AUVA und KFV. Um Sprachbarrieren zu vermeiden, steht darüber hinaus an jedem Spiegel-Einstellplatz auch eine selbsterklärende Infotafel zur Verfügung. Das Angebot steht auf Fremdfirmen zur Verfügung.

www.auva.at/komm-gut-an

