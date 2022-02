Behörde prüft Zufahrt zu Arzt und Apotheke in Perchtoldsdorf

Die morgendliche Verkehrsbelastung vor der Volksschule und dem Kindergarten Sebastian Kneipp-Gasse führte zu gefährlichen Situationen für Schulkinder und Fußgänger. Nach einer Prüfung durch den Mobilitätsausschuss, Verkehrsverhandlung und offiziellen Gesprächen hat die Bezirkshauptmannschaft Mödling die „Schulstraße Sebastian Kneipp-Gasse“ verordnet. Seit 21. September gilt an Schultagen ein Fahrverbot von 7.30 bis 8.00 Uhr, die NÖN berichtete.

Die Evaluierung durch Befragung der betroffenen Anrainer und Eltern ergab eine eindeutige Zustimmung zur Einführung dieser Sicherheitsmaßnahme Schulstraße. Heftige Kritik an der Maßnahme hagelt es nach wie vor wegen der in diesem Zeitraum nicht möglichen Zufahrt zu Allgemeinmediziner Rudolf Honetz und zur Apotheke.

Deshalb hat die Gemeinde eine weitere Ausnahme – „Zufahrt zu Gesundheitsdiensten“ – beantragt. Im Rahmen der Verkehrsverhandlung ist durchgedrungen, dass die Bezirkshauptmannschaft Mödling als Verkehrsbehörde mit dem Ansinnen nicht glücklich ist, zumal „der Schutzzweck für die Kinder nicht mehr garantiert werden“ könne. SPÖ-Gemeinderat Anton Plessl hält das „für einen schwereren Eingriff in die Gemeindeautonomie“. Es liege immerhin an der Gemeinde, Entscheidung zu verantworten.

Schutz der Kinder steht im Vordergrund

Für Bezirkshauptmann Philipp Enzinger steht eines außer Zweifel: „Tatsache ist, dass insgesamt 420 Kinder in der Früh zur gleichen Zeit in die Schule und in den Kindergarten gehen. Gleichzeitig werden sehr viele von den Eltern mit den Autos direkt vor die Tür gebracht. Das führt zu einer sehr angespannten Verkehrssituation.“

Natürlich verstehe er die Bedenken von Arzt und Apotheke wegen der Erreichbarkeit. „Dazu muss man allerdings sagen, dass es sich nur um jeweils eine halbe Stunde in der Früh handelt“, ergänzte Enzinger. Und der Fußweg, der sich in der Zeit der Sperre etwa vom Parkplatz in dre Mühlgasse ergibt, mache „lediglich rund 100 Meter aus“. Egal, ob zur Schule zum Arzt oder zur Apotheke. Das letzte Wort sei jedenfalls noch nicht gesprochen, betonte der Bezirkshauptmann: „Wir werden in den nächsten Tagen noch einmal alle Für und Wider abwägen.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden