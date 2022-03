Wien macht dicht: Jetzt hat das Pickerl Saison in Perchtoldsdorf

auf einige wenige Gassen – Parkpickerl-Zone. Sowohl für Pendler als auch Besucher brechen damit von Montag bis Freitag, 9 bis 22 Uhr, teure Zeiten an. Geparkt werden darf (an einer Stelle) maximal zwei Stunden (ausgenommen in Geschäftsstraßen) zum Preis von 1,10 Euro je halber Stunde.

Besonders betroffen von der neuen Regelung in der Bundeshauptstadt ist Perchtoldsdorf, immerhin galt die Marktgemeinde als beliebte kostenlose „Abstellfläche“ für Pendler-Fahrzeuge – Stichwort: Bahnhof Wien-Liesing.

Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, und die Gemeindeverantwortlichen haben sich auf eine Anrainerzone verständigt.

Im Bereich Ketzergasse, Rabensteinergasse, Beethovenstraße, Schillerpromenade, Hochstraße, Scholaugasse, Sonnbergstraße, Waldmühlgasse, Talgasse inklusive eines etwa 350 Meter breiten, parallel dazu verlaufenden Streifens wurde die gebührenfreie Kurzparkzone „Perchtoldsdorf-Nord“ geschaffen.

Sie gilt von Montag bis Freitag (werktags) zwischen 8 und 22 Uhr, (Fremd-)Fahrzeuge in diesem Gebiet dürfen ebendort maximal für drei Stunden mit Parkscheibe oder einer Notiz über die Ankunftszeit stehen. Für Anrainer und Betriebe gibt’s ein eigenes Parkpickerl.

100 Orts-Fremde wollten auch Ausnahmeregelung

1.700 Personen haben – Stand Freitag – bislang um ein Pickerl angesucht, 980 Anträge wurden erledigt. Auch im Gemeindeamt herrsche derzeit personeller (Corona-)Engpass, bedauert Kö. Kaum zu glauben: „Etwa 100 Personen haben angesucht, die gar nicht bei uns wohnen“, wundert sich die Bürgermeisterin.

Keine Parkplatz-Lösung wird es im Bereich der 60er-Endstation geben. Die ins Auge gefasste Fläche sei als „Park-Erholungsgebiet“ gewidmet, berichtet Kö nach einem Gespräch mit Liesings Bezirksvorsteher Gerald Bischof, SPÖ. „Aber die Chancen, Radständer aufzustellen, stehen gut.“

An der Grenze: Ende und Anfang vor der Haustüre

Eine Situation sorgte kurzfristig für Aufregung. In Höhe Ketzergasse 375 (in Aquäduktnähe), dem Haus exakt an der Landesgrenze, wurden zwei Tafeln aufgestellt – eine für Wien (verdeckt), eine für Perchtoldsdorf (verklebt, aber erkennbar): Kö hatte rasch die Erklärung parat. „Die eine Tafel signalisiert das Ende der Kurzparkzone in Wien, unsere den Anfang in Perchtoldsdorf.“

Keine Änderung der seit September 2019 bestehenden Situation nimmt Vösendorf vor. Die Kurzparkzonen Rosegger-, Kalesa- und Haidfeldsiedlung in Badner-Bahn-Nähe sind für die Allgemeinheit 90 Minuten gebührenfrei benutzbar. Für Anrainer gibt es Anrainerkarten, die kostenlos in der Gemeinde erhältlich sind.

Ortschef Hannes Koza, ÖVP, will „reagieren, sollte es zu Problemen kommen. Wir können jederzeit die Kurzparkzone erweitern.“ Im Moment ist noch nicht daran gedacht. „Wir haben rechtzeitig Vorsorge getroffen.“

Brunn am Gebirge hat im Bereich „Kellerberg“ eine kurze gemeinsame Grenze mit Wien. Die U6-Endstelle „Siebenhirten“ ist etwa einen Kilometer entfernt.

Ob Pendlerinnen und Pendler den viertelstündigen Fußmarsch in Kauf nehmen werden, wolle man genau beobachten und nötigenfalls ab Mitte März den Dialog mit den Anrainer der „Wolfholz-Siedlung“ suchen, betonte Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ.

