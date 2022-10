Bezirk Mödling: Bus-Chaos endet mit Kündigung

Mit 13. August hat der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) im „Wiener Südraum“ das neue Bus-Konzept im Rahmen einer Ausschreibung umgesetzt. Insbesondere in zwei Losen (Wiener Südraum, Wien Siebenhirten) hat es nicht lange gedauert, bis erste Probleme offensichtlich wurden: Busse kamen zu früh, zu spät, Verbindungen fielen zur Gänze aus, oftmals mussten Fahrgäste den Lenkern sogar den richtigen Weg erklären – die NÖN berichtete.

„Ziel aller Maßnahmen war es, ein stabiles Fahrplanangebot umzusetzen.“

„Sofort mit den ersten Meldungen wurden Gespräche mit dem betroffenen Auftragnehmer geführt und nach Lösungsansätzen gesucht“, machte VOR-Pressesprecher Georg Huemer deutlich. „Ziel aller Maßnahmen war es, ein stabiles Fahrplanangebot umzusetzen.“

Doch daraus ist nichts geworden, die tagtäglichen Beschwerden sind nicht abgerissen. Nach intensiven Gesprächen mit dem beauftragten Busunternehmen Zuklin habe man einen deutlichen Schritt setzen müssen: „Die Situation war weder für die Fahrgäste noch für uns als Auftraggeber tragbar, daher sahen wir uns gezwungen, die außerordentliche Kündigung des Vertrages auszusprechen.“

Sabine Zuklin-Pollany, Geschäftsführerin der ZuklinBus GmbH mit Sitz in Klosterneuburg, ist verzweifelt: Nach dem Zuschlag im Dezember sei eine Flut an Unvorhergesehenem hereingebrochen: „Busse können nicht geliefert werden, zudem fehlen tausende Fahrer in ganz Österreich. Wir hätten 40 zusätzliche Busfahrer benötigt, um die Angebotsauswitung umzusetzen.“ Ihr Vorschlag an den VOR, „keine Fantasiefahrpläne zu fahren“ sei abgelehnt worden.

Schreckensszenario für die Unternehmerin

Nun befinde sie sich mitten in einem Schreckensszenario, in dem „die anderen Marktplayer eine Gelegenheit abwarten, um mich aus dem Markt zu drängen. Ich habe aktuell 51 neue Busse abgestellt, der Schaden beträgt mehrere Millionen Euro. Aufgrund der außerordentlichen Kündigung kann ich europaweit bei keiner einzigen Ausschreibung im öffentlichen Verkehr mehr teilnehmen. Wie ich mein Unternehmen durch diese Zeiten führe, müssen wir erst in den nächsten Wochen ausarbeiten.“

Am Freitag hat Zuklin-Pollany vor dem Regierungsviertel in St. Pölten demonstriert: Um aufzuzeigen, dass der „Verkehrsverbund Ost-Region uns Fahrpläne beschert, die wir nicht mehr auf die Straße bringen, die wir nicht mehr fahren können. Unsere Fahrer stehen eine halbe Stunde im Wald, ohne WC, ohne Wasser, oft in der Dunkelheit.“

Unterstützung gab’s von Michael Raidl von der Gewerkschaft vida: „Das Problem ist, dass wir Ausschreibungskriterien haben, wo der billigste Bieter gewinnt. Und das, bei einem Wettbewerb, wo vorgeschrieben wird, wie der Bus ausschauen muss.“ Zudem müsse man „den Beruf des Busfahrers so attraktiv machen, dass man nicht dasselbe erlebt wie in der Pflege oder Gastronomie“.

Mehrere Partnerbetriebe übernehmen die Lose

Aktueller Stand der Dinge: Postbus, Dr. Richard, Blaguss, Oberger und N-Bus werden in einem ersten Schritt die Lose übernehmen.

Wer bleibt auf der Strecke?

