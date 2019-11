Radfahren hat das ganze Jahr über Saison. Immer mehr Menschen wollen auf das Fahrrad im Winter nicht verzichten, in Mödling freut das ganz besonders Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher von den Grünen. Daher bietet nextbike jetzt auch in Mödling das ganze Jahr über Fahrräder zum Ausleihen an, das funktioniert in St. Pölten und Tulln schon hervorragend.

Auch in Korneuburg und Wiener Neustadt bleiben die Räder den Winter über im Einsatz, im restlichen Niederösterreich und dem Burgenland werden die Leihräder Mitte November auf „Winterfrische“ geschickt. Wannenmacher ist überzeugt davon, dass das nicht notwendig ist. Und auch ein Lokalkaugenschein am Bahnhof am Freitagnachmittag macht klar: Alle Leihräder sind verborgt.

„Da sieht man, wie gerne in der Stadt geradelt wird. Ich fahre selbst auch im Winter mit dem Rad, wenn es nicht gerade minus 10 Grad hat oder es ex-trem schüttet“, erzählt der Vizebürgermeister. Um die Wartung im Winter müssen sich die Benutzer nicht kümmern, das übernimmt das Radland Niederösterreich.