Mit dem E-Scooter durch das Industriezentrum NÖ Süd

Von Jänner 2022 bis Ende April 2023 haben sich 32 weitere Unternehmen im IZ NÖ-Süd angesiedelt – damit verbunden sind über 190 Arbeitsplätze. Am Mittwoch trafen sich Wiener Neudorfs Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, und Laxenburgs Bürgermeister David Berl, ÖVP, mit ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki und tauschten sich mit den Unternehmen aus.

Im Rahmen dieses Get-Togethers stellte auch Peter Hollos, Gewerberechtlicher Geschäftsführer bei easymobil, eine Möglichkeit für ein E-Scooter-Verleihsystem vor. Im Anschluss an das Get-Together konnten die Scooter getestet werden. Darüber hinaus präsentierten vier neu angesiedelte Betriebe ihr Portfolio: Die in der Schweiz gegründete coNext Group GmbH bietet Beratungsleistungen in der Logistikbranche an und hat sich im ecocenter eingemietet. Die W.A.S. GmbH – ein Handelsunternehmen für Anlagen und Produkte der Filter-, Mess- und Regeltechnik für Gase und Flüssigkeiten – hat ebenfalls ihren Standort im ecocenter. Die EBE Solutions GmbH bietet Lösungen zur Verkehrsdatenerfassung und -verarbeitung bzw. Verkehrssicherheit – sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene. Die im Walter Business Park beheimatete Hexagon Metrology GmbH bietet Optimierungslösungen über den gesamten Produkt- und Produktionslebenszyklus hinweg.

Als Wirtschaftsagentur des Landes betreibt ecoplus insgesamt 16 Wirtschaftsparks im Eigentum oder in Beteiligung in ganz Niederösterreich. „Für uns als Wirtschaftsagentur ist der Austausch mit Unternehmerinnen und Unternehmern in unseren Wirtschaftsparks sehr wichtig. Wenn wir die Bedürfnisse und Anliegen der Betriebe kennen, können wir sie auch bestmöglich unterstützen“, betonte ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki. Weitere Informationen zum ecoplus Wirtschaftspark: www.ecoplus.at/wp.iz