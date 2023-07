Herbert Mayerhofer: Künstlerische Vielfalt

Vor 13 Jahren, mit dem Eintritt in die Pension, begann Herbert Mayerhofer, sich der Malerei zu widmen. Und er machte dies mit Akribie und „dem Hang zum Perfektionismus”, wie Peter Newrkla in seiner Laudatio anlässlich der Vernissage im Hinterbrühler Parkcafé betonte. Was Mayerhofer zeigt, kann sich sehen lassen. „13 Jahre lang hat er die unterschiedlichsten Malkurse besucht, vom Akt über Portrait bis hin zu Öl”, betonte Newrkla. „Und er hat den Mut, die unterschiedlichsten Themen und Stilrichtungen umzusetzen.” Was der Besucher bei der Ausstellungseröffnung zu sehen bekam und noch bis Oktober im Parkcafé betrachten kann, ist eine beeindruckende Werkschau, die die Vielfalt und Kreativität Mayerhofers beweist.