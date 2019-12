Mödling: Schönberg-Haus in Mödling, donnerstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet, Bernhardgasse 6, 01/7121888.

www.schoenberg.at.

Mödling: Sonderausstellung „Geschichte der Luftfahrt“ im Museum Mödling, Thonetschlössl, Josef Deutsch-Platz 2, Dauer: bis 31. Dezember.

Mödling: „Schwammerlsauce“ - Sonderausstellung Museum, Josef Deutsch-Platz 2. Gedenkausstellung für den verstorbenen Künstlers Karlheinz Pilcz, mit Werken von Karlheinz Pilcz, Helma Pilcz, Kaoline Pilcz, Eleonore Muck und Thomas Muck; Dauer: bis 30. April 2020

Mödling: kunstraumarcade: „Notationen, verdichtet“, Helga Cmelka und Sabine Groschup; Ingrid Gaier; Elisabeth Weissensteiner. Dauer: bis 21. Dezember und 11. bis 25. Jänner 2020: Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr. Galerie kunstraumarcade, Hauptstraße 79, www.kunstraumarcade.at. Samstag, 14. Dezember, 17.30 Uhr: “WIR – gesalzene Texte und Lieder“ mit der Musikgruppe „BaldWiena FolksWaisen“ (Heinz D. Heisl), Ariela und Thomas Sarbacher.

Mödling: Kunst im Gewölbe - „100 Jahre Bauhaus“ Ausstellungsschwerpunkt 100 Jahre Bauhaus sowie restaurierte Antiquitäten von Rupert Hofer, bis 21. Dezember, jeweils Fr. und Sa von 10 bis 19 Uhr, Galerie Rupert Hofer, Schrannenplatz 4.

Mödling: Adventausstellung im Volkskundemuseum, Klostergasse 16. Eröffnung: 6. Dezember, 17 Uhr. Öffnungszeiten: 6. bis 15. Dezember, Egerländer Krippe und Puppenausstellung: 20. & 27. 12., 3. 1., 15 bis 19 Uhr; 21., 22., 28., 29. 12., 4., 5., 6.1. von 10 bis 19 Uhr; 24. 12., 10 bis 14 Uhr.

Mödling: Ausstellung: „á taille humaine“, Kunstwerke nach menschlichem Maß von Nicole Malbec und Joachim Baur, Sala Terrena, Pfarrgasse 9. Vernissage: Donnerstag, 12. Dezember, 19.30 Uhr. Dauer: bis 22. Dezember: DI bis DO, 8 bis 12 Uhr, DO zusätzlich 16 bis 18 Uhr, FR 8 bis 18 Uhr sowie SA & SO 11 bis 18 Uhr.

Gießhübl: Ausstellung „180 Jahre Photographie 1839 bis 2019), Viktor Kabelka, Dienstag, 17. Dezember, 17 Uhr, Hauptstraße 88.

Guntramsdorf: Ausstellung (Atelier Eröffnung) Kunstserie „Kopf über“ von Ema Kicinja, Mödlingerstraße 2c, Vernissage: Freitag, 13. Dezember, 16 bis 20 Uhr, Dauer: bis Samstag, 14. Dezember, 14 bis 19 Uhr. www.ema-kicinja.at

Hinterbrühl: Ausstellung „Strich & Farbe“, Walter Winter, Gemeindeamt, Hauptstraße 29A, Dauer: bis 8. Jänner.

Laxenburg: Weihnachtsausstellung Krippen aus Passail, Museum, Herzog Albrecht Straße 9.

Perchtoldsdorf: Adventausstellung „à la nature“, 13. bis 15. Dezember, 10 Uhr, Kunstwerkstatt Strenningerhof, Marktplatz 3.

Perchtoldsdorf: Ausstellung „davor, dahinter und darüber hinaus“, Kunstsalon Perchtoldsdorf | SHOWROOM, Marktplatz 16, Dauer: bis 2. Jänner, jeweils Do und Fr: 15 bis 18 Uhr.

Perchtoldsdorf: Ausstellung „den blick öffnen“, Weihnachtsausstellung #2 und „KUNSTmarkt.WEIHNACHT“ im artP.kunstverein. Paul-Katzberger-Platz 5, Dauer: bis 20. Jänner jeweils Freitag 16 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr, Sonntag 16 bis 19 Uhr.

Perchtoldsdorf: Ausstellung „Advent in der Hagenau 2019“, Atelier Ingrid Schuster, O.-Elsner-Gasse 6, Vernissage: Freitag, 13. Dezember, 19 Uhr, Ab 14. Dezember täglich geöffnet von 15 bis 20 Uhr und gegen Voranmeldung: 0664/3083342.

Vösendorf: Krippenmuseum Vösendorf, 14. Dezember, 12 bis 18 Uhr und 15. Dezember 11 bis 18 Uhr, Sonderausstellung Krippen aus NÖ und den ehemaligen Kronländern, Schüttkasten Schlossareal, Johannisweg 2.