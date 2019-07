Unternehmen steht laut Insider vor Verkauf .

Verpackungshersteller sind bei Finanzinvestoren weiter begehrt. Die österreichische Schur Flexibles mit Sitz in Wiener Neudorf (Niederösterreich) dürfte Finanzkreisen zufolge ebenso an eine der Beteiligungsgesellschaften gehen wie die bisher in Familienbesitz befindliche All4Labels aus Witzhave bei Hamburg.