Auszeichnung für Müller Transporte

An seinen vier Firmenstandorten in Österreich und dem benachbarten Ausland beschäftigt das Unternehmen knapp 730 Mitarbeiter und setzt 370 eigene LKW ein. Transportiert werden vorwiegend Obst und Gemüse sowie Produkte, bei denen eine temperierte Lagerung sowie Genauigkeit und Hygiene auf dem Transportweg für Hersteller und Endverbraucher entscheidend sind. Das Unternehmen zählt bei temperaturgeführten Transporten zu den leistungsstärksten Logistik-Dienstleistern in Zentraleuropa und verfügt über eigene Kühl- und Lagerhallen.

Einmal mehr gibt es Grund zur Freude, wie Geschäftsleiter Fritz Müller stolz erzählt: "Im Namen aller unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten durften Karin Müller und ich von Innenminister Karl Nehammer eine Ehrung für außergewöhnliche Leistungen zur Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung während der Pandemie entgegennehmen. Den Dank geben wir sehr gerne an unser ganzes Team weiter."