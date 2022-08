Kein Strom: Perchtoldsdorfer Heuriger sitzt im Finsteren

Der Heurige von Georg Sommerbauer ist während der Aussteckzeit seit Mittwoch der Vorwoche, 11 Uhr, geschlossen. Aus einem triftigen Grund: ohne Strom und Gas geht nichts.

Im Juni habe ihn der Anbieter (Namen will Sommerbauer noch nicht nennen) informiert, dass er wegen fehlender Gasspeicher den Betrieb einstellen müsse. Woraufhin Sommerbauer Anfang Juli den Anbieter über den Kundenbetreuer gewechselt und bis Mittwoch der Vorwoche nichts mehr in dieser Angelegenheit gehört hat. „Im guten Glauben, dass ich einen gültigen Vertrag habe.“

Irrtum: An jenem Mittwoch wurde es gegen 10 Uhr finster: „Ich habe zuerst an ein technisches Problem gedacht und Schritt für Schritt die Sicherungen überprüft, bis ich festgestellt habe, dass ich zwar von dem Zähler Strom hatte, aber keine Einleitung mehr erfolgt ist.“

Der Anruf bei (Noch-)Lieferanten war ernüchternd. Der Kundenbetreuer habe das Unternehmen verlassen, um die Weiterleitung des neuen Vertrages hat sich offensichtlich niemand mehr gekümmert.

Am Donnerstag konnte Sommerbauer beim neuen Anbieter in Erfahrung bringen, dass „der neue Vertrag für meinen Zählerpunkt zwar angekündigt, aber noch nicht eingetroffen ist“. Und selbst, wenn der Vertrag eintrifft, dauere es bis zu 48 Stunden, bis wieder Strom fließt.

Causa an Anwalt übergeben

Damit war die Sache nicht ausgestanden. Auch am Montag saß Sommerbauer immer noch im Finsteren. Der Vertrag sei immer noch nicht eingepflegt worden, hörte er.

Damit ist die aufwendige Kühlung der vorhandenen Lebensmittel (in acht Tiefkühlern, sechs Kühlschränken und einer Kühlzelle) mit etwa fast 400 Kilo Trockeneis „definitiv hinfällig, ich musste mit der Entsorgung beginnen“, berichtete Sommerbauer im NÖN-Gespräch.

Froh sei er nur, dass Frau und Kinder in der Vorwoche den geplanten Urlaub angetreten haben: „Ich fahre jetzt nach.“ Natürlich habe er die Causa bereits an einen Anwalt übergeben. Sommerbauer rechnete alles in allem mit einem Gesamtschaden von bis zu 10.000 Euro.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.