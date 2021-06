Seit dem das Projekt Hochwasserschutz Achau in die heiße Phase gegangen ist, war für Bürgermeister Hannes Würstl, Bürgerliste Achau, immer klar, dass für den Kleingartenverein eine Lösung gefunden werden muss. „Es war abzusehen, dass die Kleingärten in der Form keine Zukunft haben“, sagt Würstl, der bedauert, dass der Vorstand des Kleingartenvereins sich nicht mit der Gemeinde geeinigt hat, was die vorzeitige Auflösung der Pachtverträge mit den Kleingärtnern als Unterpächter betrifft.

Dieser Prozess wurde von heftige Diskussionen mit den Kleingartenvereinsvorstand und den Unterpächtern begleitet, im Vorjahr demonstrierten die Kleingärtner im Herbst gegen eine vorzeitige Auflösung ihrer Pachtverträge, die NÖN berichtete.

Der Ortschef fand ein Mon Cherie auf die Windschutzscheibe seines Autos geklebt, ein Vorfall, der Assoziationen an den Fall Hirtzberger weckte, der Spitzer Bürgermeister aß eine mit Strychnin vergiftete Praline, die er auf seinem Auto fand und liegt seit dem im Wachkoma.

„Es ist sehr schade, dass die Kleingärtner unser konstruktives Angebot nicht angenommen haben“, sagt Würstl. „Die vorzeitige Vertragsauflösung ist unserer Meinung nach der einzige gangbare Weg, um den Bestand für den gesamten Schrebergarten zu sichern und den Kleingärtnern nach der Durchführung der Hochwasserschutzmaßnahmen hinter der B16 Ersatzgründe anzubieten. Wir hätten auch die Kosten für die Räumung übernommen.“

Vereinsvorstand lehnt Gemeindepläne ab

Der Vorstand des Kleingartenvereins sei aber auf die Vorschläge der Gemeinde nicht eingegangen. „Deshalb haben wir die Kündigung des Pachtvertrages mit dem Kleingartenvereinsvorstand eingebracht. Außerdem starten wir als Baubehörde erster Instanz auch ein Ermittlungsverfahren, was die Bauten, die in den einzelnen Gärten errichtet wurden, betrifft.“

Die Kündigungsschreiben seien bereits vergangene Woche hinausgegangen, der Kleingartenvereinsvorstand müsse sich auch „klar darüber sein, dass nun nicht mehr die Gemeinde ihr Ansprechpartner ist, sondern deren Anwälte.“ Die Pachtverträge würden außerdem dort automatisch erlöschen, wo die Kleingartengründe nicht die richtige Widmung haben, sondern auf Grünland errichtet wurden. Das betreffe etwa ein Drittel der Kleingärten.

Würstl begründet sein Handeln so: „Nachdem der Kleingartenvereinsvorstand der Vertragsauflösung nicht zugestimmt hat, muss ich aktiv werden – auch als Baubehörde erster Instanz.“

Der Hochwasserschutz stehe ganz hoch oben auf der Agenda der Gemeinde. „Es wurde ja bereits ein Retentionsbecken im Bereich der ÖBB-Strecken Pottendorfer Linie-Aspangbahn für den Krottenbach errichtet. Es wäre ja sinnlos, so viel Geld in die Hand zu nehmen und den Hochwasserschutz dann nicht fertigzustellen“, meint der Ortschef. Für die Kleingartensiedlung war vorgesehen, jenseits der B16 nach Ersatzflächen zu suchen und eine rechtskonforme Widmung herzustellen. Das habe im Moment keine Priorität mehr, betont Würstl. Vom Kleingartenvereinsvorstand war bis zu Redaktionsschluss keine Stellungnahme zu erhalten.