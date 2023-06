Großer Wurf der Heeresbekleidungsanstalt

Dank des neuen Projekts haben erstmals in der Geschichte alle österreichischen Berufsfeuerwehren ein einheitliches Auftreten und kollektives Corporate Design entwickelt. Nun erfolgt eine gemeinsame Beschaffung der Dienst-, Einsatz- und Repräsentationsbekleidung. Federführend waren dabei Brandrat Peter Klade, Stadt Wien - Feuerwehr und Katastrophenschutz, Brandoberkommissär Markus Reitbauer von der Berufsfeuerwehr Linz und Amtsdirektor Herbert Engel von der Heeresbekleidungsanstalt. Die formale Abwicklung des Vergabeverfahrens erfolgte durch die Bundesbeschaffung GmbH.

Im Speziellen erbrachte die Heeresbekleidungsanstalt den kompletten technischen Support, die technische Beratung im Ausschreibungsverfahren und maßgebliche Beiträge in der Bewertungskommission. Zudem hat Herbert Engel die für die Ausschreibung notwendigen Leistungsbeschreibungen erstellt. Dabei handelte es sich um mehr als 50 verschiedene Artikel von Schuhen über Brandschutzbekleidung bis hin zur Kopfbedeckung.

Verteidigungsministerin gratulierte

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, ÖVP, zeigte sich stolz: „Es freut mich, dass die innovative Arbeit unserer Heeresbekleidungsanstalt auf diesem Weg geschätzt und ausgezeichnet wurde. Eine Investition in die Bekleidung von Einsatzorganisationen ist auch immer eine Investition in die Sicherheit und in den Schutz der Einsatzkräfte. Es ist wichtig, dass wir bei der Einsatzausstattung die Qualität und Funktionalität kontinuierlich verbessern. Unsere Bekleidungsanstalt leistet hier großartige Arbeit.“

Der Verwaltungswettbewerb hat das Ziel, Innovationen in der Verwaltung zu bestärken, zu fördern und öffentlich vorzustellen. Die Heeresbekleidungsanstalt ist die einzige Bundesdienststelle Österreichs, die Entwicklung, Beschaffung und Bevorratung von hochtechnischen und hochfunktionalen Textilien, Bekleidungen und Ausrüstungsgegenständen für den Schutz von Personal sicherstellt. Berücksichtigt wird dabei die immer globaler werdende Textilindustrie. Bedarfsträger sind das Österreichische Bundesheer und andere öffentliche Dienststellen.