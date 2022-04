Mödling: Citybus fährt nicht mehr durch gewohnte Straßen

Werbung

Die Liste der Beschwerdepunkte, die die erste Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, vorbringt, ist lang. Sie reicht von aufgelassenen City-Bus Haltestellen und fehlenden bzw. falsch angebrachte Informationen dazu, über die Reduzierung der Linienführung des City-Busses „vor allem auf Kosten älterer und gehbehinderter Menschen ohne passende und praktikable Alternative durch reguläre Linienbusse“, wie Drechsler betont bis zu Fahrtzeiten, die mit dem übergeordneten Verkehrsnetz (Bahn) nicht abgestimmte seien.

Bei dem neuen Anrufsammeltaxi-System im Bezirk, dem Postbus-Shuttle, sei es vor allem die App, die Probleme mache und nicht funktioniere. Das Call-Center sei schwer und nur mit langen Wartezeiten zu erreichen, es komme zu massiven Verspätungen der Postbus-Shuttle Anbieter bei Abholungen trotz anders zugesicherter Warte- bzw. Abholzeiten. Der grüne Verkehrsstadtrat Rainer Praschak ist aufgeforddert, „diese Probleme so rasch als möglich in den Griff zu bekommen“, sagt Drechsler.

Dieser erwidert, dass an der Lösung der Probleme längst gearbeitet werde. Zum Stadtbus sagt Praschak: „Wenn man den Kurs auch nur leicht verändert, dann kommt es auf gewissen Routen zu Verschlechterungen. Wir haben versucht, die Routen so zu legen, damit möglichst viele Fahrgäste mitgenommen werden können.“ Die Buslinien 1 und 3 würden jetzt statt durch die Riegerstraße – „die war am wenigsten frequentiert, sowohl bei den Ein- also den Ausstiegen“ – im Halbstundentakt durch die Neusiedler Straße und die Grutschgasse fahren. „Fahrgäste, die etwa von der Riegerstraße zum Friedhof wollen, können beim Mödlinger Sozialamt Tickets für das Anruftaxi gratis beziehen“, erläutert Praschak. Zum Postbus-Shuttle-Service erläutert Praschak, „dass wir hier die gleichen Beschwerden hören wie die SPÖ. Aber es ist nicht Aufgabe der Stadt, diese zu lösen, sondern die ARGE Mobilregion ist hier schon in Kontakt mit der Postbus AG, damit hier raschest eine Lösung für die Schwachstellen im System gefunden wird“.

ÖBB-Sprecher Christopher Seif – die Postbus AG gehört zur ÖBB – kann die Kritik an der App nicht nachvollziehen: „Bis jetzt hat sich noch kein Kunde über die App, die sehr einfach und selbsterklärend ist, bei uns beschwert. Unsere Erfahrung ist, dass die App sehr gut angenommen wird.“

