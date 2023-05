Theater im Park hat wieder Saison

„Theater im Park“ am Belvedere in Wien-Landstraße, initiiert von Michael Niavarani und Georg Hoanzl, geht in seine vierte Saison. Moderiert von Sigrid Hauser bot die Eröffnungsvorstellung mit Beiträgen aus Jazz, Klassik, Musical, Kabarett & Komödie einen Vorgeschmack auf die Vielfalt der kommenden Monate. Unter anderem hatte auch die Wahl-Brunnerin, Musical-Star Maya Hakvoort, ihren Auftritt. Sie warb für „4 Voices of Musical" (Missy May, André Bauer, Ramesh Nair und Hakvoort), die am 18. August ihr „Hollywood 2.0“-Programm zum Besten geben werden. Der Maria Enzersdorf Top-Komiker Alex Kristan hat gleich mehrere „50 Shades of Schmäh“-Termine „im Park“ (6. und 22. Juni, 1. Juli, 27. August, 5. September) parat; allerdings gibt es nur noch Restkarten. Bei der Auftaktveranstaltung unter anderem gesehen: Viktor Gernot, Simone Kopmajer, Stefano Bernardin - sie alle werden im Juli auch bei Andreas Rottensteiners Sommerspielbühne-Reihe in Perchtoldsdorf zu sehen und hören sein, Musical- und Dancing-Star Missy May aus Maria Enzersdorf, Klaus Eckel, Florian Scheuba, Mercedes Echerer, Konstanze Breitebner, Martin Bermoser und Caroline Athanasiadis.

