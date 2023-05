Hinterbrühler radelte von Sizilien zum Nordkap

Seine Passion ist das Radfahren. In sechs Etappen legte der Hinterbrühler Johann Günther die Strecke von Europas südlichstem zum nördlichsten Zipfel, von Sizilien zum Nordkap zurück. Auf den Weg machte er sich jeweils in seinem Heimatort, der Hinterbrühl. „Nachdem ich abgesehen von den Vorlesungen, die ich an der Uni in Krems halte, viel am Computer sitze, habe ich mir angewöhnt, mir täglich den Kopf quasi frei zu radeln”, sagt Günther. „Dann bin ich einige sehr schöne Etappen in Europa gefahren und nach und nach auf den Geschmack gekommen.”

Radreise war von Gegensätzen geprägt

Eine dieser Etappen war die Strecke von Villach nach Grado, sie führt auf einer inzwischen asphaltierten Bahntrasse immer bergab, vorbei an Bahnhöfen die zu Cafés und Restaurants umgebaut wurden. So reihte sich Stück an Stück, abwechslungsreicher hätte es nicht sein können. Günther weiß zu erzählen: von einem bemerkenswerten Treffen mit dem Papst, von der Etappe rund um Neapel, zwischen Mistsäcken und Ratten, von Kakteenalleen, von der Etappe in Norwegen. Er berichtet: „60 bis 80 km gab es nichts, nicht einmal mehr Bäume, dafür aber viele Höhenmeter, die zu bewältigen waren”, von wechselndem Wetter zwischen Sonnenschein und Schneeregen, von einer Preislandschaft, die 2 Euro für einen Cappuccino in Italien und 14 Euro für ein Bier im Supermarkt im norwegischen Supermarkt verlangte, von Übernachtungen im romantischen Schloss und solchen in abgelegenen Hütten mit 100 Metern Entfernung zum WC.

Tuchfühlung mit einem Bären bliebt Günther erspart

Und von einer bemerkenswerten Etappe in Finnland, die Günther entgegen seiner Gewohnheit und Gott sei Dank mit einem ortskundigen Kollegen zurücklegte: „Plötzlich schrie mein Begleiter – 'Bleib stehen!' - Ein Bär stand in 20 Metern Entfernung auf der Straße, das Weiterfahren wäre fatal gewesen und alleine hätte ich nicht richtig reagiert; das Tier entfernte sich dann gemächlich und wir konnten die Fahrt fortsetzen.“

Erleichterung machte sich breit, als er das Nordkap erreichte. Das feierte er mit einem Dinner mit Sekt – zu einem „sündigen Preis“. Ein eigenes Buch könnte Günther über die Zugreisen zurück schreiben, über die vier Tage vom Nordkap bis Hinterbrühl und die ebenso lange Zeit von Sizilien zurück. Und über sein einziges „mentales Tief“, das er auf den Reisen hatte, als er einen Zug von Berlin nach Hause nehmen wollte, und man ihm am Schalter mitteilte, dass es den nächsten freien Platz erst in sechs Wochen gebe: „Da kam mir der Zufall zu Hilfe, ich wollte in einem Fahrradgeschäft einen Verpackungskarton für das Rad kaufen, da stellte sich heraus, dass der Inhaber aus Amstetten stammte und jede Woche nach Österreich fährt, er hat mein Rad mitgenommen.”

Der Entschluss, seine Erlebnisse in einem Buch zusammen zu fassen, konnte er relativ rasch umsetzen. Hatte er doch alle Einzelheiten in einer Art Tagebuch festgehalten: „Alles, was es zu tun galt, war es zu strukturieren und auf die Perspektive des Lesers umzudenken, ich habe den Leser quasi dazu eingeladen, die Reise in einem Fahrradanhänger mitzuerleben.”

Schon wieder neue Pläne geschmiedet

Die Pläne gehen dem Hinterbrühler nicht aus. Im Herbst möchte er innerhalb einer Woche die 1.000 km nach Saloniki zurücklegen.

Zur Person: Johann Günther unterrichtet an der Donau-Uni Krems Informationstechnologie und Marketing. Er ist Generalsekretär einer internationalen wissenschaftlichen Organisation der Sparte E-Science und Vizepräsident der Chopin-Gesellschaft.

Noch in der Hinterbrühl - aber in einigen Wochen schon auf dem Weg nach Saloniki - der Hinterbrühler Johann Günther. Foto: Schätzle

Ein bemerkenswertes Zusammentreffen hatte Johann Günther in Rom mit Papst Franziskus. Foto: privat

