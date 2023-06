Den Schülern kommt nichts Spanisch vor

Die HAK-Schülerinnen und -schüler der 3. und 4. Jahrgänge erhielten am NÖ Businessday zum dritten Mal in Folge die Möglichkeit, im Rahmen des Spanischunterrichts erfolgreiche Geschäftsleute mit hispanischer Herkunft zu befragen und Einblicke in deren Leben zu bekommen. Die Veranstaltung fand online auf Spanisch statt. Alle fünf eingeladenen Persönlichkeiten sind in verschiedenen Wirtschaftssektoren tätig: Harold Taylor (Musiker und Produzent) - er begeisterte auch mit einer spontanen Musikeinlage -, Laura Barangé Escudero (Event-Planerin, Milano Events), Jenny Cardenas Forero (Eigentümerin des Mode-Labels LuloyMango), Pedro Mauricio Montes Melo (IAEA - Internationale Atomenergie-Organisation) und Jesus Oltra (Bauingenieur, Equans).

Organisatorin, Spanisch-Lehrerin Karin Fellner zog positives Resümee: „Die Resonanz der Schüler nach solchen Events, bei dem sie nicht nur ihr kaufmännisches Interesse, sondern auch ihre Spanischkenntnisse zum Vorschein bringen können, zeigt die Notwendigkeit eines abwechslungsreichen und innovativen Unterrichtsformats, bei dem das Klassenzimmer zur Bühne für reale Erfahrungen wird.“