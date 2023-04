Ein Freifach voll mit Kultur

Nach der Corona-bedingten Pause konnte das Freifach „Kulturstudio“ an der VBS HAK/HAS Mödling im aktuellen Schuljahr wieder stattfinden. Insgesamt neun kulturbegeisterte Schülerinnen der 5AB Plus besuchten gemeinsam mit Nina Pippan verschiedene Kulturevents. So führte das Freifach unter anderem ins Mödlinger Stadttheater, ins MAK, in die Albertina, ins Obere und Untere Belvedere, ins Cinema Paradiso, ins Haus der Musik, ins Englische Theater, ins Orpheum und ins Technische Museum. Die Veranstaltungen reichten dabei von Museums- und Ausstellungsbesuchen bis hin zu Kabarett- und Theatervorstellungen, wo die Schülerinnen die Gelegenheit hatten, mehr über vergangene, aber auch zeitgenössische Kultur zu erfahren bzw. sie hautnah zu erleben.

