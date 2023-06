IT-Kompetenzen unter Beweis gestellt

In dieser österreichweit durchgeführten Erhebung digitaler Kompetenzen stehen der Umgang mit den gängigen Office-Programmen und Fragen rund um Betriebssysteme und Hardware im Mittelpunkt. Die VBS Mödling – als zertifizierte E-education-Schule - konnte hervorragende Ergebnisse erzielen. So haben 33 der 61 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Stufe A (ein Ergebnis von über 80 Prozent) erreicht, zwei Schüler sogar ein Spitzenergebnis von 91 Prozent.

„Diese Erfolge lassen sich auf den bei uns alltäglichen Einsatz des Laptops - alle HAK-Klassen sind spätestens ab dem 2. Jahrgang Laptop-Klasse - zurückführen“, ist Direktorin Isabella Engelmeier-Wilfling überzeugt. Nicht zu vergessen auf „unsere intensive IT-Ausbildung - sechs Wochenstunden Office-Management, sechs Wochenstunden Wirtschaftsinformatik – und das große Interesse der meisten Schülerinnen und Schüler an diesen Gegenständen“. Ausruhen will man sich auf diesen Lorbeeren nicht: „Unser nächsten Ziel ist, eine Expert-Schule PLUS zu werden. Die Vorbereitungen dazu sind im Gange.“