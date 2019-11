Riesenerfolg für Schülerinnen und Schüler der Vienna Business School (VBS) Mödling: Das Projekt „DriveShare“ von Selina Tychtl und Markus Strimitzer holte Gold, „Elebus“ von Alexander Lepping und David Valenta Bronze. Das Sieger-Duo vertritt nun Niederösterreich bei den österreichweiten Staatsmeisterschaften „Austrian Skills Entrepreneurship“ im Jänner in Wien.

Die Schüler mussten einen Businessplan in englischer Sprache ausarbeiten, innovative Lösungen entwickeln, um einerseits den Autoverkehr zu reduzieren und andererseits die Lebensbedingungen in der Stadt und am Land zu verbessern.

Mit dem Siegerprojekt

„DriveShare“ können Fahrten über eine App mit anderen Personen geteilt werden. Man gibt an, wann man wohin fährt und andere interessierte Leute können einen Platz reservieren. Fürs Mitnehmen im eigenen Auto erhält man Punkte, die man wiederum verwenden kann, um selbst bei anderen Personen mitzufahren. „Wir wollten mit unserer Idee eine ökologischere und verkehrsberuhigende Zukunft ermöglichen“, erklärten Tychtl und Strimitzer

Bei „Elebus“ wiederum kommen selbstfahrende, durch Sonnenenergie betriebene Busse zum Einsatz, die von der Straße kabellos mittels elektromagnetischer Energie geladen werden. „Das verringert die Luftverschmutzung und den Individualverkehr in Städten und am Land“, sind Lepping und Valenta sicher.

Die Management HAK Plus der Vienna Business School Mödling konnte beim Wettbewerb gleich 10 der 19 aus ganz Niederösterreich nominierten Teams stellen. „Das allein ist schon ein großer Erfolg. Dass unsere Schülerinnen und Schüler nun sogar den ersten und den dritten Platz belegten, freut uns natürlich besonders“, strahlte Direktorin Marina Röhrenbacher.

Unterstützt wurden die Teams von Klassenvorständin Isabella Engelmeier-Wilfling und Eva Pregernig.

