Bezirk Mödling: Kurze Woche schon Realität

Gerhard Smolik ist als Betriebsratsvorsitzender der Firma METRO gerade mitten in den Gesprächen zur Vier-Tage-Woche: „Grundsätzlich stehe ich der Idee sehr positiv gegenüber, weil sie viele Vorteile bringt. Aber die ganze Materie ist sehr komplex und auch nicht so einfach zu beantworten.“

Für seine Branche, den Handel, hält Smolik die Umsetzung sinnvoll, jedoch nur, „wenn dadurch eine zusammenhängende Freizeit von drei Tagen und damit mehr Erholung entsteht.“ Eine gelungene Umsetzung ist von mehreren Voraussetzungen abhängig, weiß Smolik: „Der Personalstand muss stimmen, denn ohne Personal gibt es keinen Verkauf. Natürlich muss auch gewährleistet sein, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Vier-Tage-Woche wirklich machen können. Dafür muss das ganze Jahr im Vorhinein geplant werden. Außerdem bedarf es Regelmäßigkeit.“

Als Vorteile nennt er Aspekte wie mehr Freizeit und das Sparen von etwaigen Anreisekosten, doch auch mögliche Nachteile müssen berücksichtigt werden: „Mehr Zeit bedeutet auch mehr Chancen, Geld auszugeben. Das ist gerade in der heutigen Zeit, wo alles teurer wird, nicht so einfach.“

Ob es im Betrieb zukünftig eine Vier-Tage-Woche geben wird, ist laut Smolik noch unklar: „Wir stehen noch am Anfang der Gespräche, aber ich denke, dass es eine Generationenfrage wird. Gerade die Jungen, die erst in den Arbeitsmarkt einsteigen, werden es wohl positiv bewerten. Diejenigen, die schon 30 Jahre im Berufsleben stehen, werden eher kritisch sein.“

Ein wichtiger Aspekt neben der Reduzierung der Arbeitstage ist für Wolfgang Wallner, Betriebsrat der Firma Pipelife Austria in Wiener Neudorf, die maximale Tagesarbeitsdauer: „Eine Vier-Tage-Woche ist sicher sinnvoll, jedoch bin ich gleichzeitig Befürworter der Tageshöchstzeit von 10 Stunden. Das darf sich nicht in die Quere kommen.“

Um in der Industriebranche eine solche Veränderung durchzusetzen, bedarf es einer Anpassung des Personals. „Wenn wir vom Schichtbetrieb sprechen, braucht es auf jeden Fall mehr Personen, um Schichten zu wechseln. Aber Personalaufstockung ist in Zeiten wie diesen, wo man abbauen und sparen soll, natürlich schwierig. In der Industrie schaut das generell alles ein bisschen anders aus als in anderen Branchen, wo es geregeltere Abläufe gibt“, erklärt Wallner.

Gewisse Formen der Vier-Tage-Woche wurden bereits eingeführt: „Es gibt kurze und lange Wochen, wo Mitarbeiter nur von Montag bis Donnerstag arbeiten und die Woche darauf dann montags bis freitags arbeiten und dafür länger bleiben. Das kommt sehr gut an.“

Bei Wienerberger gibt es Vier-Tage-Woche schon

Gerhard Seban, Betriebsratsvorsitzender Wienerberger. Foto: privat

Für Gerhard Seban, Betriebsratsvorsitzender der Wienerberger AG mit Werken in Hennersdorf und Pinkafeld (Burgenland), ist die Vier-Tage-Woche sinnvoll, um den Arbeitsplatz attraktiver zu gestalten. „Wichtig ist, dass man die Arbeitszeit richtig verteilen kann, dementsprechend vielleicht auch eine Arbeitszeitreduktion zusammenbringt. Aber auch die Möglichkeit, dass man alles entsprechend umsetzen kann. Manche Arbeiten müssen einfach sieben Tage die Woche erledigt werden.“

Im Werk Pinkafeld wurde bereits eine Vier-Tage-Woche eingeführt.

Anfangs stand Seban dieser Veränderung kritisch gegenüber: „Es hat von meiner Seite Bedenken gegeben, ob das so einfach funktioniert und ob die Leute das überhaupt wollen. Doch es sind alle sehr zufrieden und auch die Verteilung der Arbeitszeit ist für alle in Ordnung. Gerade für die Tätigkeiten an Bürostandorten ist es umsetzbar. Diesbezüglich gibt es auch schon Gespräche mit der Personalabteilung.“

Die Zukunft sieht Seban sehr eindeutig: „Man muss weiterdenken. Die Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist zurzeit sehr hoch. Dementsprechend müssen wir Möglichkeiten finden, sie zu entlasten und die Erholungszeit zu verlängern.“

