Ehrenzeichen für Mödlinger Künstlerin Gundi Dietz

Weiß, fast transparent, hart und von geheimer Rezeptur, das ist das Material, das die Mödlinger Künstlerin Gundi Dietz schon immer faszinierte. „Und da dessen Herstellung nirgends zu erlernen ist, begann sie selber zu experimentieren und eignete sich alles über das Material, den Brennvorgang, die Farben und die Glasur an“, beschrieb Christian Matzner, Obmann des Museums Mödling, den Werdegang der Ausnahmekünstlerin mit Atelier in der Grenzgasse, die seit Langem internationalen Ruf genießt.

Im südostasiatischen Raum ist sie ebenso ein Begriff wie in Amerika. Michael Douglas und viele andere renommierte Schauspieler schätzen ihre Kunst und nennen Objekte von ihr ihr Eigen. Aber nicht nur im Ausland wird ihre Arbeit bewundert, auch ihre Heimatstadt Mödling würdigt ihr Werk, am Freitagabend beispielsweise mit der Verleihung des Ehrenzeichens für Kunst und Kultur im Museum.

Weltweite Strahlkraft der künstlerischen Werke

„Die Strahlkraft ihrer Arbeit ist eine weltweite“, umschrieb Vizebürgermeister Ferdinand Rubel, ÖVP, Dietz’ Verdienst.

Im Museum ist derzeit in der „Kunstkammer“ eine exquisite Ausstellung zu sehen, die einen Überblick über mehrere Schaffens-Jahrzehnte der Künstlerin gibt. „Ihre Figuren sind keine toten Skulpturen, es sind Wesen, die atmen, die Seele haben“, umschrieb Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, die künstlerische Aura der Objekte. In der Tat ziehen die Figürchen, vielfach sehr individuell gestaltete Frauengestalten, den Blick des Betrachters durch ihr fast melancholisches Nach-innen-gekehrt-Sein, ihre feinsinnige Stille und ihre ruhevolle Präsenz in ihren Bann.

Das edle Material und der auf das Wesentliche reduzierte Umgang mit diesem unterstreichen den ebenso kontemplativen wie berührenden Ausdruck der Figuren. Gundi Dietz ist auch im öffentlichen Raum sehr präsent. Ihre Quellnymphe „Medilihha“ ziert seit dem Umbau der Hauptstraße den Josef Deutsch-Platz und sorgte immer wieder für Debatten. Eine Tatsache, die Schimanowa durchaus begrüßt: „Kunst im öffentlichen Raum darf kontroversiell sein und zur Diskussion anregen, das ist gut so.“

