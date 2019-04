66 Kunst- und Kulturprojekte stehen im Rahmen des „Industrieviertel-Festivals“ von 11. Mai bis 11. August am Programm. Von Regionalgeschichte über Experimentalfilm, Barocktänze, Rock’n‘Roll bis hin zu Natur, Technik und Performance. Auch der Bezirk Mödling präsentiert sich:

Sparbach: „Lichtspektakel im Naturpark. Der Wald leuchtet“. Österreichs ältester Naturpark in Sparbach verwandelt sich am 17. und 18. Mai ab jeweils 20 Uhr in einen magischen, lumineszierenden Wald – mit Lichtinstallationen und Projektionen in allen Farben des Regenbogens. Konzerte mit Harfe, Handpan und Didgeridoo ergänzen die Lichtshow. Am Lagerfeuer kann man rasten, der Märchenerzählerin lauschen oder eigene Geschichten austauschen sowie unter freiem Himmel regionale Spezialitäten genießen. Projektleitung: Leonardo Bettinelli.

Mödling: „Schlechtwetter-Museum. Der kleinste Kunsttempel der Welt“. Bernd Watzka greift das Konzept des Schlechtwetterprogramms auf. Das Museum befindet sich in einer alten Telefonzelle am Josef Hyrtl-Platz. Das schlechte Wetter – für viele Menschen Grundvoraussetzung eines Museumsbesuchs und damit Bestandteil der Kunstrezeptionskette – wird selbst zum Kunstobjekt erklärt. Statt Kunst wird hier Regen ausgestellt. Was zuerst draußen, also „öffentlich“ war und zum (meteorologischen) Alltag gehörte, wird ins Museums-Innere transferiert und dort zu einem irrationalen Phänomen. 17. Mai, 17 Uhr. Das „Museum“ ist bis 26. Juli frei zugänglich.

Mödling: „Räuberpassion. Möada Liada! Oage G’schichtn!“ Für das Viertelfestival NÖ setzt Manfred Tauchner schaurig-schöne Geschichten vom Holzknecht-Seppl und seiner furchterregenden Räuberbande in Szene und gießt sie in Lieder: Dialektmoritaten über das Böse und das Gute. Ein Abend an der Schnittstelle zwischen Geschichte und G’schichtl, zwischen Erzählung, Legende, Fakenews, alternativen Fakten und historischen Originalzitaten. Samstag, 18. Mai 20 Uhr, Bühne Mayer, Kaiserin-Elisabeth-Straße 22.

Kaltenleutgeben: „Komm zum Fest im unbekannten Tal. Erlebniswelt Kaltenleutgeben.“ Hans Steiner lädt am 18. und 19. Mai zum „Stadtfest“ mit über 30 mitwirkenden Künstlern, Gruppen und Kultur-Vereinen, um sich der historisch und kulturell interessierten Öffentlichkeit vorzustellen. Unter anderem erfährt man, dass die „Professoren-Villa“ im 19. Jahrhundert für Lichtbildvorträge genutzt wurde. Zugänglich sind auch das Gemeindearchiv, das Feuerwehr-Museum, die „Schwarze Madonna“ der Barockkirche und die Rebekka-Quelle, die an Kaltenleutgebens glanzvolle Zeit als Kaltwasserkurort erinnert. Festbeginn ist am Samstag, 18. Mai um 11 Uhr bei der „Professoren-Villa“, Hauptstraße 74.

http://www.viertelfestival-noe.at