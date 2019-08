Die Ausstellungseröffnung der vielen Turmabbildungen ist am Sonntag, 18. August um 18 Uhr, Burg Perchtoldsdorf, Paul Katzberger Platz 1,

Dauer der Ausstellung: bis 28. August.

Der Perchtoldsdorfer Wehrturm ist "DAS" Wahrzeichen des Ortes, er wurde tausendfach , gemalt und fotografiert. Fast jeder Haushalt Perchtoldsdorfs und Umgebung hat einen Turm als Foto oder Bild. Die Maler der Romantik und Biedermeierkunst schufen Malereien der Gegend südlich von Wien in denen der Wehrturm oft als Motiv auftaucht.

Das Projekt "Bring Your Turm" soll den künstlerischen wie auch den identitätsstiftenden Kontext dieser Bilder in den Mittelpunkt stellen. Die Einwohner Perchtoldsdorfs wurden eingeladen ihre Turmbilder für eine Ausstellung im Rahmen des Viertelfestivals zur Verfügung zu stellen. Eine Schnittstelle zwischen privat und öffentlich.

Ein Thema des Projektes war die Frage, welche Rolle ein "Wahrzeichen" zur Herausbildung bestimmter Heimatbegriffe spielt.

Ein prominentes Bauwerk wie der Perchtoldsdorfer Turm ist in den 500 Jahren seines Bestehens vielen Sichtweisen, unterschiedlichen Deutungsmustern und ideologischen Instrumentalisierungen ausgesetzt gewesen.

Ein Umstand der sich in den bildlichen Darstellungen niederschlägt, und der bei diesem Projekt in einer Zusammenschau all dieser Bilder interessante Erkenntnisse verspricht. Auch der Wechsel künstlerischer Auffassungen und Stile über eine lange Zeitspanne lässt sich anhand des immer wiederkehrenden Sujets nachvollziehen.

Eine Serie von Video Interviews und eine Fotodokumentation mit den TurmbringerInnen findet bei der Übergabe der Bilder statt oder sind auch auf www.bring-your-turm.jimdosite.com zu sehen.