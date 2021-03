Bürgermeister Ferdinand Hausenberger und Vizebürgermeister Thaddäus Heindl, beide ÖVP, informierten über die Neuigkeiten in der Gemeinde. Thema Nr. 1 war zwar die Covid-19 Pandemie und wie es mit den Impfungen weitergeht, darüber hinaus kamen Projekte zur Sprache, die die Gemeinde zurzeit intensiv beschäftigen.

Die Pläne der Wiener Stadtregierung, das Stadtentwicklungsgebiet Rothneusiedl zu entwickeln und an der Grenze zu Hennersdorf 21.000 Menschen anzusiedeln veranlasste die Gemeinde, eine Resolution zu verfassen und an die Stadt Wien zu schicken. Heindl erläutert, warum: „Der Druck auf unseren Grünraum steigt, das spüren wir schon jetzt in der Pandemie. Das sollte man auch bedenken, wenn man 21.000 Menschen in einem neuen Stadtteil ansiedeln will.“

Die Corona-Pandemie erschwert die finanzielle Situation der Gemeinden. In Hennersdorf kommt hinzu, dass die Firma Wienerberger ihre Zentrale im Vorjahr nach Wien verlagert hat. „Das ist natürlich ein Verlust an Kommunalsteuern für uns. Bis jetzt wissen wir nicht, wer in das Verwaltungsgebäude im Ort nachfolgen wird“, sagt Heindl.

Die FF Feuerwehr Hennersdorf möchte zwei neue Fahrzeuge anschaffen, intensiv geprüft wird auch, ob die Ansiedelung eines Supermarktes in der Gemeinde möglich ist. Im Herbst ist ein weiteres Bürgermeisterfrühstück geplant, ob online oder real in einem Gasthaus ist noch offen.