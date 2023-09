Himmlische Töne bei den Orgeltagen in Maria Enzersdorf

Das Auftaktkonzert übernahm der aus den USA stammende Tate Addis. Seine Auftritte werden als „spektakulär“ beschrieben. Der Organist der First Baptist Church in Ashville (North Carolina) war schon in jungen Jahren als Kirchenmusiker aktiv und unterrichtet Orgel und Klavier. Seine jüngsten Soloauftritte führten ihn nach Atlanta, Boston, New York und Washington – und nun nach Maria Enzersdorf, wo er Werke von Anton Heiller, Samuel Barber, Connor Chee und Vincent Persichetti zum Besten gab.

Fortgesetzt werden die Orgeltage am Samstag, 30. September, mit dem jungen Organisten und Pianisten Josef Kratochvíl aus Tschechien. Er wird Werke von Johann Sebastian Bach, György Ligeti, Johannes Brahms, Franz Liszt spielen.

Das Abschlusskonzert der Orgeltage am Samstag, 7. Oktober, übernimmt St. Gabriels Hausorganistin, die gebürtige Italienerin Angela Amodio, die Werke Joseph Jongen, Felix Mendelssohn-Bartholdy und César Franck vortragen wird. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Eintritt: Freie Spende für den Erhalt der Orgeln in St. Gabriel.