Wechsel an der Spitze: Steinbach übernimmt in Kaltenleutgeben

Die SPÖ blieb nach der Gemeinderatswahl 2020 mit 10 Mandaten zwar stärkste Partei, musste allerdings die kommunale Regentschaft abgeben. Die ÖVP (9 Mandate) machte mit den Grünen (3) gemeinsame Sache, Bernadette Geieregger, ÖVP, avancierte zur Bürgermeisterin (die jüngste in Österreich), Gabriele Gerbasits, Grüne, zur Vizeortschefin. Die FPÖ hält ein Mandat. Seit dieser Woche hat Geier egger – politisch gesehen – einen Neuen an ihrer Seite. Gerbasits legte aus privaten Gründen alle Funktionen zurück, mit Daniel Steinbach, Grüne, wurde bereits ein Nachfolger gefunden und gewählt.

„Versuche, Probleme kreativ anzugehen“

„Die Zusammenarbeit hat schon zuvor sehr gut funktioniert“, sieht Geieregger kein Problem mit dem neuen Ansprechpartner, der seit 2020 für Mobilitäts-Agenden im Gemeinderat zuständig ist.

Dem kann sich Steinbach nur anschließen: „Die Aufgeschlossenheit der Bürgermeisterin ist etwas Besonderes, dadurch sind wir ein sehr dynamisches Duo. Ich versuche, Probleme immer kreativ anzugehen, und wenn jemand sagt, das können wir so nicht machen, finde ich andere Wege.“

Angeeignet hat sich der Vater von fünf Kindern diese Einstellung beim Film: Wenn er sich nicht gerade für mehr Klimaschutz in der Gemeinde einsetzt, erschafft er als gelernter Szenenbildner fiktive Welten für ORF-Serien wie „Vier Frauen und ein Todesfall“ oder „Walking On Sunshine“.

Eine ungewöhnliche Kombination, die sich laut Steinbach aber „hervorragend mit der Politik ergänzen lässt. Es freut mich sehr, dass ich als Vizebürgermeister in der realen Welt mitgestalten kann. Bei einer Serie kann man Zuseher für 90 Minuten in eine andere Welt bannen, aber in der Realpolitik schafft man etwas Bleibendes, das viel mehr Menschen hautnah betrifft.“