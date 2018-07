Die Bauarbeiten zur Sanierung von B17 und L177 wird Vösendorf, Brunn und Wiener Neudorf ab 25. Juli bis Ende August beschäftigen. Eine Sanierung der B17 vom OBI bis zur Kreuzung der B17 auf Höhe Hornbach und die Sanierung der L177 inklusive Zufahrt zur SCS ist erforderlich, da die Landesstraßen nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entsprechen. Gründe dafür sind Fahrbahnschäden – vor allem Oberflächenschäden, Risse und Spurrinnen – durch das hohe Verkehrsaufkommens und das Alter der Straßen.

"Keine Frage, die Sanierungsarbeiten sind notwendig"

Was man nicht vergessen darf: Die B17 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 29.000 Fahrzeugen und die Landesstraße L177 von rund 12.000 Fahrzeugen am Tag belastet. Vösendorfs Bürgermeisterin Andrea Stipkovits, SPÖ, hat zwar schon mit der Sanierung eines Teilstücks der Ortsstraße eine Baustelle im Kerngebiet der Gemeinde, doch sie weiß: „Keine Frage, die Sanierungsarbeiten sind notwendig und es freut uns, dass jetzt mit der Sanierung begonnen wird.“

Um von einer runderneuerten Straße zu profitieren, müssen Autofahrer zuvor erst eine Durststrecke in Kauf nehmen. Christian Dämon von der NÖ Straßenbauabteilung erläutert einen ungefähren Zeitplan: „In Bauphase eins wird die Fahrbahn der B17 in Richtung Wien saniert, dann wird umgelegt auf die Fahrtrichtung Baden. Spätestens ab diesem Zeitpunkt, in rund zwei Wochen, wird die L177 als Einbahn geführt werden.“ Die Kreuzungssanierungen B17/Hornbach und L177/Zufahrt SCS werden in den Nachtstunden und am Wochenende erfolgen. „Die Kreuzung Hornbach ist für den ersten Bauabschnitt geplant, erst Fahrtrichtung Wien, dann Baden. Die Sanierung der Auffahrt zur SCS erfolgt als letzte Bautätigkeit, vermutlich erst Mitte bis Ende August“, präzisiert Dämon.