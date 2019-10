In der Mariahilfer Straße in Wien gibt es bereits einen Caritas-Shop, in dem es sinnvolle Geschenke, die doppelt glücklich machen – jene, die beschenkt werden und Menschen, die durch das Geschenk in Form einer Spende konkrete Hilfe erhalten – verkauft werden.

Außerdem kann man ebendort Produkte mit sozialem Mehrwert aus den Caritas-Tagesstätten für Menschen mit Behinderung erstehen.

"Suchen dringend Freiwillige"

Von 2. November bis 31. Dezember eröffnet die Caritas nun auch in der Shopping City Süd einen derartigen Laden: im Haupthaus im Erdgeschoß vor dem IKEA.

Die Fläche wird mietfrei zur Verfügung gestellt, betonte SCS-Centermanager Matthias Franta im NÖN-Gespräch. Nicht nur das: „Wir werden seitens des Managements auch einen Tag lang ein Verkaufsteam stellen.“

Damit gehen Franta & Co mit gutem Beispiel voran, denn für den Betrieb des Pop-up Stores suchen „wir gerade dringend Freiwillige, die Freude daran haben, bei diesem innovativen Projekt dabei zu sein“, heißt es von der Caritas. Man hofft auf viele „Menschen, die gerne mit Menschen zu tun haben und die dabei helfen wollen, Menschen in Not ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren“.

www.caritas.at