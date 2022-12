„Caritas Winternothilfe“: SCS & Caritas packen ein

Benötigt werden vor allem Hygieneartikel, Schuhe, Isomatten, Decken sowie (Winter-)Kleidung. Auch Geldspenden sind willkommen. Für Center Manager Zsolt Juhasz ist es „eine Selbstverständlichkeit, gemeinsam mit der Caritas anzupacken und uns speziell jetzt für obdachlose und armutsbetroffene Menschen einzusetzen“. Susanne Peter, Leiterin der Caritas-Streetworkteams, hat ein Zitat eines Obdachlosen parat: „Nichts ist so hart wie mein Schlafplatz.“ Menschen wie ihm „wollen und müssen wir jetzt helfen. Der Winter ist mit Sicherheit die härteste Jahreszeit für obdachlose Menschen. Unser Motto lautet jetzt: mehr Notquartierbetten, mehr Sozialarbeit und mehr Hilfe. Jede Spende hilft, wärmt und kann Leben retten.“ Die Abgabe von Sachspenden ist in der SCS bei den Rezeptionen am Water Plaza (1. Stock, Nähe Eingang 10) sowie am Garden Plaza (Erdgeschoß, Nähe Eingang 4) zu den regulären Center-Öffnungszeiten möglich.

