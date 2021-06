Im Vorfeld der Volksbefragung über die Errichtung eines Biomasseheizwerks in Biedermannsdorf hat Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, eine Sitzung einberufen. Einziger Tagesordnungspunkt war die „Änderung der Maßnahmen des Energieleitbildes 2030“. 2011 in Kraft getreten, wurde die Energiegewinnung mit erneuerbarer Energie und die mögliche Situierung von Biomassekraftwerken in Vösendorf forciert. Ein Schritt, welcher für Koza „zu den Problemen in der Gegenwart geführt hat. Durch diese öffentliche Bereitschaft, sich zu großen Biomassekraftwerken zu bekennen, sind Unternehmen wie die EVN erst auf den Geschmack gekommen, Kraftwerke bei uns errichten zu wollen.“

Das Ansinnen Kozas, eine Änderung des Energieleitbildes zu bewirken, scheiterte. SPÖ, FPÖ und sogar der „grüne“ Koalitionspartner lehnten ab: „Wir haben versucht, hier ein Zeichen zu setzen, aber so funktioniert eben Demokratie“, merkte Koza an und versicherte, „weiterhin möglichen Biomassekraftwerken in Vösendorf mit aller Kraft entgegenzutreten“.