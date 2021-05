In Vösendorf herrscht Handlungsbedarf. Dieser Meinung ist Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, welcher kurzfristig einen Antrag mit dem Titel „Änderungen der Maßnahmen des Energieleitbildes 2030“ eingebracht hat. Grund dafür sind die nicht enden wollenden Diskussionen rund um den Kraftwerksbau in Biedermannsdorf.

„Vor fast genau 10 Jahren, im Juni 2011, wurde das jetzt gültige Energieleitbild der Marktgemeinde Vösendorf verabschiedet“, sagt Koza. „Durch dieses Schriftstück sind große Energiefirmen wie die EVN erst auf einen möglichen Standort in oder um Vösendorf gekommen.“

Eine kurze Erklärung: Das Energieleitbild 2030 empfiehlt die Fokussierung auf „erneuerbare Energieträger“, ein grundsätzlich richtiger Ansatz. Jedoch wurden im selben Atemzug auch die Errichtung von zwei Biomasseanlagen beschlossen, mit bereits definierten Standorten. Diese Empfehlungen, und das starke Ausrichten der Gemeinde auf Biomasse bis 2030 soll laut Energieleitbild 80 Prozent des Heizungswärmebedarfs durch Fernwärme, Biomasse, abdecken – das soll nun nach dem Willen der ÖVP abgeändert werden. „Die Probleme, welche wir nun haben, den Unmut in Politik und Bevölkerung, hätten wir uns ersparen können. Dieses Problem ist leider seit einem Jahrzehnt hausgemacht, nun müssen wir handeln.“

Verantwortlich für das Dilemma sei vor allem die SPÖ, die 2011 noch alleine in der Gemeinde regierte. Der Beschluss zu dem Antrag soll in der nächsten Gemeinderatssitzung fallen. In der letzten Sitzung des Ortsparlaments, die aber nur per Umlaufbeschluss stattgefunden hat, lehnte Koza den Antrag der SPÖ ab, die sich eine Volksbefragung in Vösendorf nach Biedermannsdorfer Vorbild gewünscht hätte.

Warum, erklärt Koza so: „Das Kraftwerk soll in Biedermannsdorf errichtet werden und nicht in Vösendorf, wenn ich eine Volksbefragung zu einem Thema durchführe, das nicht meine Sache ist, kann das jederzeit eine Anzeige wegen Amtsmissbrauch nach sich ziehen.“ SPÖ-Ortsparteichef Wolfgang Gratzer erinnert daran, „dass 2011 ganz Vösendorf geschlossen gegen das damalige Kraftwerksprojekt aufgetreten ist.

Alle haben an einem Strang gezogen, Bauern, Grundbesitzer und Politiker. Das vermisse ich in der gegenwärtigen Situation ganz stark.“ Zur Änderung des Energieleitbilds will Gratzer eine umfassende Stellungnahme abgeben. So viel sei verraten: „Wir werden dagegen stimmen, weil im bisherigen Leitbild sehr wohl darauf hingewiesen wird, dass es auch noch andere alternative Energieformen gibt.

Es kann auch nicht sein, aus justament gegen ein Biomasseheizkraftwerk zu sein, aber wir sind der Meinung, dass dieser Standort mitten im Grünen dafür nicht geeignet ist. Ein bereits versiegeltes Gebiet wie der Öko-Park in Wiener Neudorf wäre ein viel besserer Standort“, meint Gratzer, der Wärmepumpen und Photovoltaik den Vorzug gegenüber Biomasse gibt.