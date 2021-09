2001 war der damals 24-jährige Vösendorfer drauf und dran, sich den Staatsmeistertitel in der Achtelliterklasse zu holen.

„Das war immer mein großes Ziel“, sagt Ronni Großkopf auch heute, 20 Jahre nachdem sich der folgenschwere Unfall bei einem Vorlauf in Maria Saal ereignet hat. Seit dem sitzt Ronni im Rollstuhl, er wird sein Leben lang auf die Hilfe und Unterstützung von Dritten angewiesen sein, um seinen Alltag zu meistern. Von Verbitterung oder einem Hadern mit dem Schicksal ist bei Großkopf aber nichts zu spüren.

Hier haben Ronni Großkopf die Kids des MSC Schrems in die Mitte genommen. Philipp Ringhofer

„Das Leben ist anders, aber es ist trotzdem sehr schön. Die Passion zum Sport ist nach wie vor da. Wenn ein Bergsteiger auf einen Berg klettert und dann runterfällt, ist auch nicht der Berg schuld“, sagt Ronni gegenüber der NÖN. Der Motorcross-Fahrer ist immer seinem Team KTM treu geblieben, von seiner Bewegungseinschränkung lässt er sich so wenig wie möglich bremsen.

2004 gründete er sein eigenes Motorcross-Team, nutze seine Kontakte zu Trainern und Sponsoren und blieb immer in der Motorcross-Szene verankert. Eine besondere Freude war es für ihn, als Philipp Ringhofer für sein Team Staatsmeister wurde, obwohl er einst ein erbitterter Konkurrent von Großkopf war.

2017 trat KTM an Großkopf heran und fragte ihn, ob er in der Kinder- und Jugendförderung mitarbeiten wolle. Seit dem unterstützt er das Kinder-Förderprogramm „YOUNG & MINI FIGHTERZ powered by KTM“. „Ich versuche immer, ein offenes Ohr für die Kinder und Jugendlichen zu haben, ich bin vor allem die Kontaktperson am Telefon“, erzählt Ronni. Wann immer es geht, ist er bei den Trainingscamps auch persönlich mit dabei. Seine Kids haben „ihren“ Ronni so sehr ins Herz geschlossen, dass sie jetzt alles daran setzen, um ihm seinen größten Herzenswunsch zu erfüllen: ein selbstfahrendes Auto.

„Dieser Wunsch hat sich irgendwie verselbstständigt“, sagt Ronni, dem es am Anfang eher peinlich war, dass die Kinder ihr Taschengeld für den ehemaligen Motorcross-Fahrer spenden wollen und in weiterer Folge auch einen Spendenaufruf für ihn gestartet haben.

„Es berührt mich, dass die Hilfsbereitschaft in der Motorcross-Familie so groß ist, das war damals nach meinem Unfall auch so.“ Doch Ronni hat immer darauf geschaut, selbstständig zu bleiben, und da wäre ein selbstfahrendes Auto der nächste logische Schritt.

Kosten für Auto-Umbau sind immens hoch

Um ein Auto für seine Bedürfnisse einsatzbereit zu machen, bedarf es eines großen und sehr aufwendigen Umbaus, der mit entsprechend hohen Kosten verbunden ist. Das umgebaute Auto, das er jetzt benutzt, wurde ihm von der Franz Klammer Foundation nach seinem Unfall zur Verfügung gestellt und ist entsprechend in die Jahre gekommen. „Das Kämpferherz in mir sagt mir, Ronni, es wäre super, selbst mit dem Auto zu fahren. Aber ich will einfach nicht herumraunzen.“

Das Engagement seiner Kids für ihn rührt ihn: „Es ist so, als wenn man einen Schneeball wirft, die Folgen sind nicht mehr aufzuhalten.“

Hinter dem Spendenaufruf steht auch Ex-Motorcrossprofi Philipp Ringhofer. „Es ist unglaublich, wie sich die Kids für Ronni einsetzen und alles ihnen Mögliche versuchen, damit sein Traum in Erfüllung geht“, sagt Ringhofer, Cheftrainer der „jungen Wilden“.

Er hofft, dass „sich Österreich jetzt dem Wunsch von Ronni anschließt“.