Der Kreisverkehr an der Ortsgrenze zu Hennersdorf soll vor allem für die Anrainer Vorteile bringen – einerseits sollen so Staus vor der nicht mehr existenten Ampel endgültig der Vergangenheit angehören, andererseits profitieren auch die Bewohner des Seeparks der Wohnbaufirma „Aura“. Sie sollen jetzt „runder“ in das alltägliche Verkehrsgeschehen, besonders bei den Zu- und Abfahrten, finden.

Der neue Kreisverkehr rief aber auch besorgte Stimmen auf den Plan, ein NÖN-Leser äußerte in einem Brief seine Sorge: Der Kreisverkehr sei behindertenfeindlich ausgeführt, weil die entsprechende Abschrägung der Gehsteige fehle. Niemand habe an Rollstuhlfahrer gedacht.

"Der Kreisverkehr wurde behindertenormgerecht ausgeführt"

Seit voriger Woche ist das Niveau der Fahrbahn durch die Asphaltaufbringung des Endbelages fixiert. Der für Verkehrsplanung zuständige Gemeinderat Christian Kudym, SPÖ, nahm an der letzten Baubesprechung teil und kann daher die Kritik an der mangelnden Barrierefreiheit nicht teilen. Nach Rücksprache mit Bauamtsleiter Herbert Pum erklärt Kudym: „Der Kreisverkehr wurde behindertenormgerecht ausgeführt. Der Unterschied Gehsteigkante-Fahrbahn beträgt drei Zentimeter. Das bedeutet laut Gesetz, dass der Kreisverkehr behindertennormgerecht ausgeführt wurde.“

Eine Niveaugleichmachung auf Null sei aus bautechnischen Gründen – es gibt in diesem Bereich eine wasserführende Schicht – nicht möglich gewesen. Kudym meint „Ich gebe zu, dass das Queren des Kreisverkehres mit einem Rollstuhl vielleicht schwierig ist. Aber ich versichere, dass wir alle gesetzlichen Auflagen erfüllt haben, um den Kreisverkehr behindertengerecht auszuführen.“