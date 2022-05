Vösendorf Feuerwehrübung mit Brand in Shopping City Süd als Annahme

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Foto: NOEN, SCS/TONI RAPPERSBERGER

E in Brand in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling) ist am Samstag die Annahme einer Feuerwehrübung gewesen.