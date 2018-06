Die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf beabsichtigt die Anschaffung eines neuen Vorausrüstfahrzeuges. Das Land Niederösterreich unterstützt diese Anschaffung mit einer Förderung in Höhe von 36.000 Euro.

„Auch in Zeiten des Sparens und der knappen Budgetmittel sind dem Land Niederösterreich seine Freiwilligen Feuerwehren ein großes Anliegen. Eine gute Ausrüstung ist neben der hervorragenden Ausbildung der Feuerwehrmitglieder der beste Garant für die Sicherheit der Bevölkerung. Das Land unterstützt die Feuerwehren jährlich mit rund 19 Millionen Euro. Das ist ein deutliches Zeichen für die Feuerwehrkameradinnen und –kameraden, die uns allen zu Gute kommt“, betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Der Kommandant der FF Vösendorf, Friedrich Flasar, erklärt, warum die Wehr ein neues Fahrzeug benötigt: „Unser jetziges Vorausrüstfahrzeug ist in die Jahre gekommen. Seit 23 Jahren steht es in unserem Dienst. Eine Reparatur wäre fast unerschwinglich, außerdem ist nach 25 Jahren die Frist abgelaufen, nach der man beim Land Niederösterreich um finanzielle Unterstützung ansuchen kann.“

Arbeitsgruppe eruierte das ideale Fahrzeug

Diese Gelegenheit wollte die FF Vösendorf nicht ungenutzt verstreichen lassen. Also wurde eine Arbeitsgruppe innerhalb der Wehr ins Leben gerufen, die erarbeiten sollte, welches Auto für die FF Vösendorf am ehesten in Betracht kommt. „Wir haben uns bei unserem neuen Vorausrüstfahrzeug für einen Mercedes Sprinter entschieden. Das Auto wurde auf einer Messe erst heuer in Portugal vorgestellt. Welche Firma den Aufbau für den Sprinter liefert, das müssen die Ausschreibungen entscheiden“, erklärt Flasar.

Die Angebotseröffnung wurde auf den 15. Juni festgelegt. Klar ist, dass das neue Vorausrüstfahrzeug sehr rasch bei einem möglichen Einsatzort eintreffen muss. Und es muss viel technische Ausrüstungsgegenstände transportieren, inklusive hydraulischem Rettungssatz und einem 5000 Liter Wassertank.