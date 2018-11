Am Samstag bat die Finanzpolizei die Mödlinger Bezirksexekutive um Unterstützung bei der Kontrolle im Rahmen eines Musikfestes. Dabei wurde vor allem das Gastro-Personal genau unter die Lupe genommen.

Ein dort tätiger Koch händigte den Beamten einen slowakischen Personalausweis aus, aus dem hervorging, dass es sich bei dem Koch um einen 45-jährigen Slowaken handeln würde.

Dieser konnte auch eine auf diesen Namen ausgestellte e-Card vorweisen. Die Beamten kontrollierten den Personalausweis genauer und stellten fest, dass es sich bei dem vorgelegten Dokument um eine Totalfälschung handelte.

Dokumente wurden sichergestellt

Nach anfänglichem Zögern gab der Koch an, serbischer Staatsangehöriger zu sein. Nach diesem Geständnis wurde der Mann festgenommen und in der Polizeiinspektion Mödling mit Unterstützung eines sprachkundigen Beamten noch einmal einvernommen.

Dabei gab der Serbe seinen richtigen Name an und packte aus: Er habe sich in Serbien die gefälschten Dokumente besorgt, um so ohne Arbeitserlaubnis bzw. Aufenthaltstitel in Österreich einer Beschäftigung als Koch nachgehen zu können. Weiters gab er an, seit August 2017 unter seinen Aliasdaten als Slowake in einem Lokal in Wien-Ottakring als Koch angestellt zu sein.

Als der Serbe an seinem Arbeitsplatz in Wien den Beamten seine Dokumente aushändigte, übergab er der Exekutive freiwillig einen ebenfalls gefälschten slowakischen Reisepass sowie einen gefälschten Führerschein; die Dokumente wurden sichergestellt.

Der Koch wurde nach der Befragung in das Polizeianhaltezentrum Hernals überstellt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.

Die Übertretungen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem Sozialversicherungsgesetz werden von der Finanzpolizei bearbeitet.