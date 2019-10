Der Ärger von Grünen-Sprecherin Alexandra Wolfschütz über das Abstimmungsverhalten der SPÖ, allen voran Umweltgemeinderat Christian Kudym, ist groß. Die Grünen brachten ein Klima-Manifest in Form eines Dringlichkeitsantrages ein. Dieser wurde abgelehnt und dem Bauausschuss zugewiesen, der laut Wolfschütz „dafür aber gar nicht zuständig ist. Ich finde das Verhalten der SPÖ und die Kritik des Umweltgemeinderates deshalb so empörend, weil sich die selben SPÖ-Vertreter im Rahmen des Friday for Future-Events bei der Ortstafel haben fotografieren lassen. Jetzt haben sie dagegen gestimmt.“

Die Begründung von Kudym in der Sitzung „der Antrag sei zu umfangreich, um positiv darüber abstimmen zu können“, ärgert Wolfschütz besonders.

Diese Reaktion hält Kudym allerdings für überzogen. Er meint: „Als Modellregion und e5 Gemeinde mit 3e sind wir auch Vorreiter in Sachen energieeffiziente Gemeinden in Niederösterreich. Damit das Klimamanifest kein Lippenbekenntnis wird, ist es mir wichtig, dass die Sitzungspunkte für die Entscheidung des Gemeinderates konkret formuliert werden.“ Er sei „zuversichtlich, dass diese Fragen kurzfristig geklärt werden“.