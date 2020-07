Sechs Rumänen mussten sich im Landesgericht Korneuburg verantworten. Sie sollen sich 2017 in Mistelbach, Vösendorf und anderen Orten in der Region als Handwerker einer großen Firma ausgegeben, minderwertige Arbeit verrichtet und die Besitzer anschließend um große Geldsummen erpresst haben.

„Vor meinem Haus stand ein weißer Kastenwagen“, berichtete ein Zeuge. „Die Männer boten mir eine Dachsanierung für 500 Euro an.“ So oder so ähnlich begannen alle Schilderungen der Opfer. „Ich war schon ein bisschen skeptisch“, berichtete ein anderes Opfer, „aber sie hatten bereits zu arbeiten begonnen, also habe ich eingewilligt.“ Die Hausbesitzer stimmten oft zunächst kleineren Arbeiten zu, doch die Männer fanden meist schnell weitere baufällige Stellen am Grundstück. „Nur Kleinigkeit dazu“, sollen sie auf Preisnachfrage gesagt haben.

Bei der Auszahlung wollten die Handwerker dann plötzlich mehrere zehntausend Euro. Als eine Hausbesitzerin meinte, dass sie gar nicht so viel Geld habe, hätten die Männer sie umzingelt. „Ich bin eine 80-jährige Frau, ich hab’ richtig Angst g’habt“, erzählt sie. Sie wollte deshalb die Polizei rufen. „Wehe Polizei“, soll einer der Männer gesagt und ihr das Telefon aus der Hand geschlagen haben.

„Es tut uns leid, das war ein großer Fehler“, beteuerten zwei geständige Angeklagte. „Mir tut es auch leid“, meinte ein Opfer, „denn wir haben unser Vermögen verloren.“ Der Frau händigten die Männer noch im Zeugenstand 2.000 Euro aus. Weitere 8.000 sollen folgen.

Vier der sechs Angeklagten wurde vom Schöffensenat freigesprochen. Zwei Angeklagte wurden wegen Erpressung schuldig gesprochen und zu 20 bzw. 18 Monaten bedingter Haft verurteilt. Nicht rechtskräftig.