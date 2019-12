Sowohl in Vösendorf als auch in Hennersdorf präsentieren die Grünen ihre Listen für die Gemeinderatswahl im Jänner. Die Ortsgruppensprecherin für Vösendorf, Alexandra Wolfschütz führt hierzu aus „Wir haben unseren Wahlvorschlag eingereicht. Wir sind stolz, mit so einem tollen, kompetenten Team in die Wahl zu gehen, um die nächsten fünf Jahre Vösendorf aktiv zu gestalten.“

Demgegenüber treten die Grünen in Hennersdorf zum ersten Mal zur Wahl an und Elisabeth Schartner betont: „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, zum ersten Mal als ‚Die Grünen Hennersdorf‘ zur Gemeinderatswahl anzutreten. Unser Team ist eine bunte Mischung aus jungen Wilden und bereits Gemeindepolitik-Erfahrenen.“ So kandidiert unter anderem Olga Klauc–Messogitis für die Grünen in Hennersdorf, die Anfang des Monats auf ihr Mandat der SPÖ im Gemeinderat verzichtet hatte. Spitzenkandidat der Hennersdorfer Grünen ist Niko Klauc.

Den Grünen Vösendorf sind im Bereich Natur- und Klimaschutz vor allem der Baumschutz und die Aufforstung, der Stopp von Bodenversiegelungsmaßnahmen sowie die Altlastensanierung und der Gewässerschutz zentrale Anliegen.

Die Grünen Hennersdorf wollen vor allem jene Hennersdorfer im Gemeinderat vertreten, denen ein schonender Umgang mit den Ressourcen, eine Anhebung der Lebensqualität im Dorf sowie eine transparente Gemeindepolitik am Herzen liegen.